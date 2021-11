'Te llevaré en mi corazón': exnovia de Octavio Ocaña compartió emotivo video

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La muerte de Octavio Ocaña , Benito Rivers en Vecinos, conmocionó a la comunidad mexicana y mundial debido a varios misterios e incertidumbre que rodearon el caso, por lo que familiares y amigos cercanos han aprovechado para honrar la memoria del actor con fotografías y videos de momentos que pasaron a su lado.

A través de su cuenta de TikTok, su expareja Georgina García, compartió un video con varias imágenes junto al también conocido como 'Benito Rivers', donde se rememora su etapa como pareja con cariñosas acciones que la joven recordó para despedirse del protagonista de 'Vecinos'.

"Te llevaré siempre en mi corazón, te extrañaré tanto", escribió García como descripción del video, mismo en el que al ritmo de 'Yo te extrañaré' de Tercer Cielo, plasma momentos de vacaciones, fiesta y complicidad entre ambos.

El video se volvió viral rápidamente generando casi medio millón de reproducciones así como diversas opiniones entre los internautas.

"También existimos las ex que nos duele perder a la persona que un día nos hizo feliz", "Quieran o no ella formó parte de la vida de Octavio, se le llama madurez el terminar bien con tu ex", dijeron algunos usuarios. Por su parte, otros dijeron que "por respeto a la prometida, te lo hubieras reservado", "Hubiera estado mejor que fueras a apoyar a su familia, no tenías que subir esto”, "No, esto no va si después de que terminaron ya no volvieron a hablar, no aproveches la oportunidad",

Actualmente, Georgina García sostiene una relación con Alejandro Vela y se acaban de convertir hace apenas dos semanas en padres de un bebé llamado Matías.

Muerte

Era la tarde del 29 de octubre cuando Octavio conducía su vehículo en compañía de otras dos personas, de repente, una patrulla policial comenzó a darle persecución -por causas que todavía son un misterio- y lo siguiente que se supo fue que el actor había chocado aparatosamente y presentaba una herida de bala en la cabeza.

Aunque permaneció con vida minutos después del impacto, falleció sentado dentro de su carro, con su rostro, cabeza y manos ensangrentados.

Desde entonces la familia del actor lucha por demostrar su versión: que fue asesinado por los uniformados que lo perseguían, sin embargo, el reporte pericial indica que él se disparó solo de forma accidental, con su propia arma.

