La reacción de Travis Scott tras el accidente que dejó ocho muertos en Texas (VIDEO)

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Luego de la tragedia durante la presentación del rapero Travis Scott, en el festival de música Astroworld en Houston, trascendió un video que muestra el momento en el que el famoso se percata del caos, mismo que dejó ocho asistentes muertos y 300 personas heridas

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:15 de la noche del pasado 5 de noviembre, cuando en medio de la actuación de Scott, personas comenzaron a empujarse hacia la parte frontal del escenario ocasionando que varios de los asistentes resultaran aplastados y asfixiados, mientras otras personas resultaron heridas.

El video que circula en redes sociales muestra el momento preciso en el que el rapero reacciona a la denominada 'avalancha humana' creyendo que se trataba de un simple desmayo de uno de sus asistentes.

LEA: Ocho muertos, varios heridos en Astroworld Festival en Texas, Estados Unidos

“Deténganse”, dijo, mientras estaba de pie en una plataforma en el escenario. “Necesitamos ayuda, alguien se ha desmayado aquí”, expresó y pidió apoyo del equipo de seguridad del evento. A continuación pidió a sus seguidores que no tocaran al sujeto que perdió la consciencia: “No lo toquen, todos para atrás. Seguridad, que alguien ayude y venga rápido. Que alguien entre ya, vamos”.

Tras el auxilio recibido, se presume que el rapero no se dio cuenta de la gravedad del asunto y continuó con su presentación, a la que según las autoridades asistieron alrededor de 50 mil personas.

Remember the video of travis ‘still singing while someone is dead’ look at this footage. He helped and got medical attention where needed.For him singing, he continued so nobody panics or rages. HE DID HELP! #astroworldfestival #TravisScott #Astroworld pic.twitter.com/2nzlWEYU0q