Nasry Asfura: "No conozco la palabra padrino, sobrino, yerno, ahijado..."

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, acudió este domingo a la marcha convocada por su partido, para manifestarse a favor de la vida y rechazar contundentemente temas como la legalización del aborto en el país, que han sido considerados por otras fuerzas políticas.



La actividad contó con la masiva asistencia de simpatizantes, que cargando banderas del instituto político y de Honduras gritaron consignas en contra del aborto y a favor de la candidatura de "Papi a la orden" por la presidencia y de David Chávez por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.



El primero en dirigirse a la multitud fue el candidato a alcalde, David Chávez, quien aseguró que Asfura será el "transformador de Honduras", pues dijo que trabajará como lo ha hecho en la capital.

Por su parte, Nasry, dijo que aunque normalmente se mantiene alejado de las cámaras y escándalos: “mi silencio no es ignorancia, mi gentileza no es debilidad, mi trabajo habla de 45 años de esfuerzo. Desde acá arriba, los ejemplos se van a convertir en confianza y credibilidad para el pueblo hondureño" y ante los señalamientos hacia algunos líderes aseguró que "cada quien es dueño de sus actos, yo respondo por mi trabajo y por el futuro de Honduras".



"Mi gobierno será diferente, vamos a trabajar fuertemente para sacar adelante nuestro país, como lo hemos demostrado en Tegucigalpa, así lo vamos a hacer, tienen mi palabra”. Tenemos un futuro cercano y lindo para nuestra querida Honduras y aquí estamos para servir y trabajar para sacar a Honduras adelante, que Dios lleve en sus brazos esta bella tierra donde nacimos, que nos llene de sabiduría y paciencia. Nos vamos con un compromiso más grande para poder servir y trabajar, Gracias Honduras, no te voy a fallar”, afirmó, mientras ondeaban las decenas de banderas nacionalistas.

De igual manera, sostuvo su lema de campaña al asegurar que él es diferente, “no hablo como otros políticos, mi formación se basa en los hechos, en la creencia del ser humano. Cada quien tiene su estilo de administrar y vamos a gobernar un país para todos. No conozco la palabra padrino, sobrino, yerno, ahijado, nunca. Desde que me separé de mi padre a los 18 años de edad he trabajado, nunca he estado tras la faldas de nadie.

"Lo más importante es la familia"

El candidato también se refirió a su postura sobre el aborto y la familia como eje fundamental de la sociedad, pues desde hace algunos días, los miembros del Partido Nacional aseguraron que las bases les habían solicitado una actividad como esta, en donde se reafirmara el respeto a la vida en Honduras.



"Cada vez que miro una madre embarazada, dándole pecho a su hijo, que miro a la familia, la familia que es lo fundamental de la base de un Estado para salir adelante, trabajando fuertemente, creyendo en la democracia y la libertad, creyendo en lo que somos los hondureños, sin ideologías extrañas de otros países, Dios bendice y lleva a Honduras en sus brazos", manifestó.



"Si este 28 de noviembre Dios nos da la oportunidad de administrar Honduras, el trabajo, el ejemplo, los principios, los valores, todo este esfuerzo que hemos hecho estos 3 años y 9 meses van a ser de ejemplo para nuestra querida Honduras", declaró, al tiempo que llamó a la población a acudir a las urnas y ejercer la democracia.

