El Juego del Calamar: Jugador 101 interpretó a Goku en "Dragon Ball"

El reparto de 'El Juego del Calamar' sigue dando de que hablar tras el éxito de la serie de Netflix.



Tras la primera y hasta ahora única temporada, los fans no dejan de sorprender al mundo con datos curiosos sobre los protagonistas y esta vez se han fijado en el jugador 101.

Se trata de nada más y nada menos que del actor Heo Sung-Tae, quien encarnó a Goku en una de las películas de "Dragon Ball". Entonces tenía 13 años.



En el juego mortal, este interpretaba a uno de los personajes villanos, un tipo duro capaz de cualquier cosa por hacerse con el dinero, aunque no lo logró.



Para Sung-Tae fue su primer proyecto cinematográfico y se trataba de una cinta en versión real de los míticos dibujos animados.

Desde esa cinta, que se estrenó en 1990, no volvió a intervenir en otro proyecto hasta 2012 en 'Masquerade'.



A partir de ese momento, el intérprete surcoreano no ha dejado de enlazar trabajos y seguro que su participación en 'El Juego del Calamar' hará que lo veamos más a partir de ahora.

I don't know if y'all are aware but....bootleged live-action Korean Goku grew up to be Deok Su in Squid Game. That's right...same actor. pic.twitter.com/u4sqUZaiWj