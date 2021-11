Bono de Discapacidad comienza a pagarse este sábado a nivel nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cientos de personas con discapacidad recibirán -a partir de este sábado- el bono de Vida Mejor del gobierno. Las autoridades informaron que son al menos 193 millones de lempiras que destinarán para la causa.



La bonificación constituye un apoyo al ingreso de la persona con discapacidad y ayuda a coadyuvar a que sea incorporada a una vida socioeconómica activa, que le permita ingresos a fin de satisfacer sus necesidades básicas.

La entrega del bono se realizará a nivel nacional con mayor énfasis en los municipios, aldeas, caseríos, barrios y colonias que presenten un mayor grado concentración de hogares en pobreza y pobreza extrema.

Gestores

Cabe destacar que en el país existe una red de gestores, que son la fuente oficial para indicar a dónde debe abocarse el beneficiario para hacer el cobro. Por lo que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo de Inclusión (SEDIS) han solicitado, a través de un comunicado de prensa, informarse con ellos.



“El gestor social es la fuente oficial autorizada que les brindará la información sobre los lugares y fechas a dónde deben abocarse, evitando de esa manera hacer filas innecesarias”.



La Sedis, ha tomado las medidas necesarias para evitar las aglomeraciones, con la implementación de pagos a grupos reducidos, y disminuir el riesgo de contagios de la covid-19.



Los pagos serán realizados a través de la calendarización establecida y, no se atenderá a las personas que no hayan sido convocadas, con la finalidad de evitar la multitud que representa mayor riesgo de contagios.



En el Distrito Central, por ejemplo, la programación será realizada por sectores, por lo que solo las personas que estén en el listado para el día establecido podrán hacer el reclamo de su pago.



El Bono será entregado a los participantes, en varias vías, de manera directa al beneficiario, a través de transferencias y otros mecanismos realizados por entidades pagadoras de la red bancaria y no bancaria, supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).



“Cabe destacar que existen los recursos monetarios para honrar el pago a las personas con discapacidad que han sido focalizadas, por lo que no debe existir preocupación por parte del beneficiario”, reza el comunicado de la Sedis.

Requisitos

Las personas con discapacidad deben presentar fotocopia de la tarjeta de identidad, acta de nacimiento en caso que el participante sea menor de edad, además de fotocopia del Carné de Discapacidad, siempre y cuando cuente con dicho documento.



Además de la tarjeta de identidad de la persona responsable del participante del bono y cualquier otro documento que acredite la responsabilidad con el sujeto de atención.



Este programa conlleva medidas de atención, concretamente diseñadas para brindar protección a personas con discapacidad en situación de extrema pobreza, riesgo social o condición de abandono y vulnerabilidad.

