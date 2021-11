TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Asumió muchas veces las jornadas de vacunación con la esperanza de que las personas llegaran anuentes a la aplicación del inoculante que impediría que una determinada enfermedad pudiera poner en riesgo su vida.



Por mucho tiempo ha tenido la misma función: aplicar distintas vacunas, pero también han sido años tras años en los que la población rechaza las dosis, pese a que en Honduras es obligatorio cumplir con los programas de vacunación, como lo estipula la Ley de Vacunas vigente desde el 26 de marzo de 2014.

“Inician la pauta, no obstante después no la completan. El hondureño debe entender que las vacunas son esenciales para reducir la gravedad de alguna enfermedad”, comentó Claudia, una enfermera de un centro de salud de la capital hondureña.



Y en efecto: sin importar la causa o la circunstancia, la aplicación de las vacunas ha caído pese a que Honduras ha sido premiada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lograr tasas de inmunización en períodos cortos.

En caída

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus encontró que la vacunación ha caído año tras año luego de estudiar siete procesos de inoculación desde 2017 hasta septiembre de 2021 para evitar caer en enfermedades prevenibles por vacuna: tétano, fiebre amarilla (de dos dosis), la hepatitis A (dos dosis) y B (dosis única), influenza (dosis única), las víricas (dosis única) y el virus de papiloma humano (dos dosis).



Pero las cifras se desplomaron todavía más durante el primer año de la pandemia: 2020.



Por ejemplo, en el caso del tétano, una infección bacteriana que ocasiona espasmos musculares, la inmunización de 2017 que consta de cinco dosis fue en declive: para la primera fueron más de 28,000 inyecciones, en la segunda nueve mil, en la tercera ocho mil, mientras que en la cuarta cayó a 2,700 y, en la quinta, solamente 1,900.



Mientras en 2019 el promedio de personas que se inyectó en cada dosis fue 12,000, en 2020 ocurrió lo mismo, pero con cifras más bajas: inició con 19,000, bajó a 6,000, luego se duplicó, se redujo a tres mil y cerró con un aumento de 300 dosis suministradas.



Para el vigente año, la primera vacuna 12,000 personas se la aplicaron, pero en el cierre de la pauta solo fueron 1,500.

El subsecretario de Salud, Fredy Guillén, consideró, en ese sentido, que las vacunaciones han caído debido a que las personas han perdido la rigurosidad en la aplicación de las fórmulas que requieren más de una dosis.

Sin embargo, destacó que, en términos generales, “el hondureño ha sido muy ordenado con sus vacunas”.



En todos los demás procesos de inoculación pasó lo mismo: desde 2017 a septiembre de este año, cada vez las personas se vacunan menos en Honduras, pero justamente en 2020 hubo un punto de quiebre.



EL HERALDO Plus intentó entrevistar a Ida Berenice, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), pero no se obtuvo respuesta.

Poca importancia

La doctora Julia Cárdenas dijo que la caída de los números en la vacunación ocurre porque a la población no le interesa ser parte de los diferentes esquemas.



“Conozco personas a las que les ha dado influencia, se recuperaron y nunca se vacunaron. Parece que no saben de la existencia de la vacuna contra la influencia”, estimó.



“Ocurre en otras personas que viven su vida sin vacunarse contra el tétano, desafiando a que en cualquier momento les ocurra lo peor”, añadió.



Para Delia Herrera, de 66 años, vacunarse anualmente contra la influenza es una acción que le ha permitido tener una vida sana.



“Tres veces estuve con influenza. Una vez casi me muero, por lo que decidí ser disciplinada aplicándome la vacuna cuando me corresponde”, expresó.



Sin embargo, para Marcos López, un hombre de 57 años, sus remedios naturales, potenciados con vitamina C, le han permitido suplantar toda fórmula contra la influenza.



“Para qué necesito vacunas cuando como bien, hago ejercicio, tomo agua y me vitamino naturalmente con mis licuados de limón”, preguntó.

Confinamiento, otra causa

La doctora Nicol Molina atribuyó, además de la falta de importancia, que los bajos números en las vacunaciones cayeron todavía más por el confinamiento que vivió el país para evitar la propagación del coronavirus.



“Con todo cerrado era imposible seguir con las normales campañas de vacunación que se desarrollan en el país”, aseveró.



“Es entendible que haya un bajón por el confinamiento, pero llama a la preocupación saber que las personas siguen siendo escépticas a las vacunas, con un ejemplo tan claro como el coronavirus”, ejemplificó.



A juzgar por las cifras de la vacunación en Honduras, las autoridades deben emplear la Ley de Vacunas bajo el decreto ejecutivo número 288-2013 para motivar a las personas a que sean partes de los distintos procesos de cobertura en el país en función de resguardar la salud.

