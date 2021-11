Padre de Octavio Ocaña asegura que su hijo le dijo que se "perdería dos o tres horas"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Con el paso de los días siguen surgiendo nuevos datos sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, quien falleció bajo circunstancias extrañas el pasado 29 de octubre.



En esta ocasión, su padre Octavio Pérez, dio a conocer cuál fue el último lugar en el que estuvo su hijo antes que la muerte lo sorprendiera.

"Me dijo: 'Papá, me voy perder dos tres horas porque voy a Villa del Carbón a una comida'. Mi hijo venía con música. Me pidió permiso a mí, yo vivo en Tabasco, él vivía con su pareja. Somos empresarios, somos empresas mutuas", dijo Pérez a programa 'Ventaneando'.



"Ir para allá es un problema, ¿por qué? Porque la gente lo piensa porque esta gente (la policía) son extorsionadores, te paran por cualquier cosita y a ver qué traen, trabajan para la maña, son gente indeseable", aseveró.

De igual manera, don Octavio reiteró que fueron los agentes policiales quienes asesinaron al actor durante la persecusión.



"No tenía porque pararse si no cometió ningún delito", alegó Octavio Pérez, "lo empezaron a perseguir y a seguir y fue lo que pasó, ellos provocaron que perdiera el control de la camioneta por irlo persiguiendo, ellos lo mataron".

