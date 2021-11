Cachurecos convocan a una protesta pacífica contra el aborto y el comunismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una marcha contra “el aborto y el comunismo” hará el domingo el Partido Nacional en la capital, anunció el presidente del Comité Central (CCPN), David Chávez.



“Este domingo salgamos a la calle a marchar cívicamente por la Patria, por la vida y por el progreso a partir de las 9:00 de la mañana”, dijo el candidato a alcalde capitalino.

La manifestación pacífica será solo en Tegucigalpa y comenzará frente al complejo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Asimismo, Chávez exhortó a los nacionalistas a que lleguen a las calles masivamente en paz, porque el partido no promueve el odio y la destrucción.



“Este partido no destruye la empresa, la propiedad privada, no expropia a las inversiones y este partido jamás va a convocar a la sociedad del conflicto”, apuntó. Exhortó a las FF AA a garantizar paz en el país.

