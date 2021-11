TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gran jugador da siempre el mejor pase. El pase son las relaciones públicas entre la técnica y la táctica.



El saber pasar es algo valiosísimo; no se le puede considerar bueno técnicamente si no sabe pasar el balón.



El pase al primer toque se ve fácil, pero no lo es. El que lo hace está jugando antes que el balón le llegue, por eso la simpleza pertenece a los que tienen categoría.

