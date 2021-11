Jorge Aldana propone una capital con agua y con una administración transparente

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es la segunda vez que Jorge Alejandro Aldana persigue alcanzar el cargo de alcalde del Distrito Central bajo el partido Libertad y Refundación (Libre).



En la actualidad es el octavo regidor de la Corporación Municipal y hace algunos días pactó una alianza con el candidato a la alcaldía por el Partido Salvador de Honduras, Cárlenton Dávila, para alcanzar este cargo. Además un grupo de liberales ya le dieron su respaldo en la contienda electoral. Aldana llegó hasta la Sala de Redacción de EL HERALDO para conversar sobre su plan de trabajo.



Una segunda vez que participa por el cargo de alcalde...



Así es, en el tema municipal hemos estado involucrados desde hace mucho tiempo. En 2013 intenté participar en Libre, pero se dio un problema, tuvimos problemas con la planilla, la desaparecieron al momento de la inscripción y no pude participar. En las últimas elecciones, tuvimos una participación importante, en un momento que era difícil en la ciudad, y esta vez que estamos más organizados, más fuertes.







¿Cómo llegan a una alianza?



Usted sale a la calle y lo que encuentra en la población es ese sentimiento de unidad. Fue un proceso de muchas pláticas, de mucho desprendimiento de Cárlenton, y de mis regidores, del vicealcalde, pero es un gesto de amor a un proyecto de verdad.



¿Qué problemas busca resolver?



El problema del agua. Yo me preguntó qué hay detrás de este problema. Los expertos ya han dado las soluciones y es la construcción de represas.



¿Continuará con el Trans-450?



Creo que es necesario, todos los días que pasamos por allí lo vemos como un monumento a la corrupción.



No es la solución al sistema de transporte, pero hay que ponerlo a funcionar. Hay un rediseño y se debe utilizar con varias rutas.







¿Cuál es su propuesta en el tema ambiental?



El tema ambiental es un eje transversal en nuestra administración. Hay que evitar la tala de árboles en la ciudad, cuidar nuestras cuencas.



Vamos a impulsar la reforestación. Tegucigalpa es la única ciudad que puso a reñir el concreto con los árboles.







¿Por qué los capitalinos deben votar por usted?



Aquí hay dos caminos y les voy a pedir que comparen. Uno es el continuismo y el otro es el camino del cambio.

