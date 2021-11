Motagua podría jugar la vuelta de semifinales de Liga Concacaf fuera del país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Motagua es el único equipo hondureño que estará disputando las semifinales de la Liga Concacaf, instancia en la que tendrá que medirse ante el Forge de Canadá entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre.



De acuerdo con el calendario de la confederación y gracias a su gran campaña en el certamen, el Ciclón debería de cerrar como local la llave ante el cuadro canadiense, sin embargo por la incertidumbre que existe por el desarrollo de las elecciones generales del 28 de noviembre, el presidente de las Águilas, Eduardo Atala, adelantó que analizan seriamente en tener que disputar el segundo encuentro en una cancha alterna fuera del país.

El mandamás azul indicó que de no poder disputarse el encuentro en la fecha estipulada por la Concacaf, el equipo quedaría eliminado automáticamente del campeonato, por lo que desde la junta directiva ya han comenzado a tomar cartas en el asunto.

Guatemala y Estados Unidos las posibles sedes

Eduardo Atala señaló que están contemplando que el partido de vuelta se dispute en Guatemala o en Estados Unidos, para así evitar cualquier incidente ante una eventual crisis política tras el desarrollo de las elecciones generales.



"Si hay un relajo aquí tampoco podrá haber aeropuerto para que llegue el club visitante. No está definido pero lo estamos planificando; ese es el mismo problema que tiene la Liga Nacional con la programación de juegos después de las elecciones", explicó Atala en una entrevista con el programa "Minuto 90" del periodista Yanuario Paz.

El presidente de las Águilas también analizó brevemente la situación política que vive el país a pocos días del 28 de noviembre, señalando que tras conocerse los primeros resultados se podría vivir una situación de inestabilidad que genere una nueva crisis electoral como en noviembre de 2017.



"Estos temas pasan cuando la situación no es tan estable como nuestras democracias que no es correcta y todo mundo quiere imponer su ley. Deberíamos ser respetuosos de los resultados, de la voluntad del pueblo y será presidente del país el que saque más votos. Sabemos que no se toman decisiones como tener una segunda vuelta en las elecciones y estas on las consecuencuas porque nadie alcanza el 50% de los votos", agregó Atala.



Hasta el momento desde el "Nido del Águila" no han tomado ninguna determinación, sin embargo continuarán evaluando la posibilidad de cambiar la sede del partido de vuelta.

