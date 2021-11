Nasralla lamenta captura de Santos Orellana a pocos días de las elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato a designado presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Salvador Nasralla, reaccionó este jueves horas después de conocer la captura del candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana.



"Al primero que vino a ver el capitán, cuando el 21 de octubre de 2016 lo dan de baja las Fuerzas Armadas, al primero que vino a ver, fue a Salvador Nasralla y él fue el que me contó todo lo que yo sé del narcotráfico. Igual lo que me complementó Henry Osorto Canales", dijo Nasralla.

LEA TAMBIÉN: Aseguran bienes de Santos Orellana tras capturarlo en Toncontín

Respuesta a Ebal Díaz

El presentador de televisión y comentarista deportivo también tuvo tiempo para responder al candidato a diputado por el Partido Nacional, Ebal Díaz, quien acusó a Nasralla y a la candidata presidencial Xiomara Castro de tener vínculos con el narcotráfico tras la captura de Santos Orellana.



"El tiempo nos vuelve a dar la razón, sobre el vínculo directo que tienen Salvador Nasralla y Xiomara Castro con el narcotráfico y crimen organizado, con la captura de Santos Orellana, quien se encontraba bajo invetigación por parte de EEUU", escribió Díaz en su cuenta de Twitter.

El tiempo nos vuelve a dar la razón, sobre el vínculo directo que tiene Salvador Nasralla y Xiomara Castro con el NARCOTRÁFICO y crimen organizado, con la captura de Santos Orellana quien se encontraba bajo investigación por parte de EEUU. pic.twitter.com/EMoxLUCBj4 — Ebal Díaz #278 (@EbalDiazHN) November 4, 2021



Ante el señalamiento del exministro de la Presidencia, Nasralla declaró: "Me tiene sin cuidado lo que diga Ebal Díaz, yo tengo un antecedente totalmente limpio. No sé porque habrán agarrado al capitán, pero es increíble que dos candidatos a la presidencia de Honduras, a uno lo toman preso y el otro viene de la cárcel".



Finalmente, Nasralla lamentó que se permita la participación, en el nivel presidencial, de candidatos que han sido acusados por diferentes delitos, pero que no se permita la inscripción de Roberto Contreras por la alcaldía de San Pedro Sula.

Captura

El también capitán en condición de retiro por baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue detenido en horas de la mañana junto a su esposa Jennifer Lizeth Bonilla en el Aeropuerto Internacional Toncontín, cuando regresaban de una gira política en Roatán, Islas de la Bahía.FOTOS: Los bienes asegurados al capitán Santos Orellana, señalado por lavado de activos



A Rodríguez Orellana se le acusa por el delito de lavado de activos cuando formaba parte de los operativos antidrogas realizados en el departamento de Gracias a Dios, litoral atlántico de Honduras.

DE INTERÉS: Abogado de Santos Orellana: Mi cliente sigue habilitado para participar en elecciones