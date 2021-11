Las revelaciones de Mhoni Vidente sobre la muerte de Octavio Ocaña

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Mhoni Vidente sorprendió a los seguidores del actor Octavio Ocaña al revelar que la bala que lo mató no fue de su pistola como ha dejado ver la Fiscalía mexicana.



La cubana aseguró que la bala que le quitó la vida a "Benito", vino desde afuera de su camioneta y no desde el interior.



En una entrevista, dijo que tuvo una visión que le mostraba que hubo una traición al interior del círculo más cercano del fallecido actor de 22 años.



"Una de las visiones que tengo es que la carta del ahorcado ya lo venía persiguiendo, el ahorcado me dice que ya lo habían amenazado desde meses atrás, por eso le ponen gente que lo cuidara", comentó.



Agregó: "Yo veo una traición de los amigos o de gente cercana a Octavio, otra de las visiones que tengo es que la bala que lo mató o que le da en la cabeza a “Benito Rivers” vino desde afuera hacia adentro, nunca visualizó que el arma que traía él hubiera sido detonada".

Vea aquí: Hermana de Octavio Ocaña acusa a policía de robar joya del actor en la escena de la tragedia



Además, Mhoni hizo otra revelación que coincide con algunas de las versiones que circulan en las redes sociales, y es que Octavio fue baleado luego de haber chocado su vehículo.



"La visión que tengo es que lo matan ya cuando choca, definitivamente cuando choca este niño es cuando le dan el balazo y otra de las visiones que tengo es que la carta de la muerte ya lo venía siguiendo", reveló.



"Veo que realmente la patrulla junto con otro auto venía siguiendo la camioneta y Octavio Ocaña no se quería parar porque temía por su vida, Octavio Ocaña ya sabía que lo estaban persiguiendo y veo que los policías lo dejan morir por situaciones extrañas ajenas", añadió.



En la versión de las autoridades mexicanas, el actor de Vecinos venía conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas y en el momento de su muerte estaba huyendo de las autoridades y en la persecución sacó el arma de la guantera del vehículo y se disparó accidentalmente.



Por su parte, su padre aseguró que a su hijo realmente lo mataron, asimismo, sostuvo que él sí llevaba un arma en el vehículo y que él sabía como usarla. De igual forma negó que su hijo fuera alcohólico o que consumiera drogas.