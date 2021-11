Capturan al capitán Santos Orellana y a su esposa por lavado de activos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El capitán en condición de retiro por baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas (FF AA), Santos Rodríguez Orellana, y su esposa, la abogada Jennifer Lizzeth Bonilla, fueron capturados la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional Toncontín por el delito de lavado de activos. También capturaron en Copán a su suegra Reina Lizeth Bonilla, acusada del mismo delito.

De forma preliminar, se conoció que Orellana y Bonilla regresaban de una gira política en Roatán, Islas de la Bahía, cuando agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) les dieron detención, mientras permanecían en compañía de su hija y algunos correligionarios.

Ambos fueron trasladados a las oficinas de la ATIC en Tegucigalpa.

De acuerdo al requerimiento fiscal, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el capitán "realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba, denominado ZIPE".

Asimismo, se le vincula en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y -según testigos- también estaría involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

"En escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas, luego de que esta fuera robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero era enviado consecutivamente a su esposa y suegra", indicó el comunicado emitido por el Ministerio Público.

"Esto es una venganza"

Santos Orellana encaró a los agentes y les dijo que "qué me van a encontrar de lavado de activos si no tengo nada", respondiendo ante el señalado del delito de lavado de activos.



Asimismo, Orellana aseguró que le están orquestando una venganza por todas las denuncias que él ha hecho en el pasado.



"Esto -captura- es una venganza, por qué no le levantan un requerimiento a ese ladrón del presidente y generales que los han mencionado todo el tiempo".



"Deberían presentar requerimiento fiscal a ese montón de narcos", añadió el capitán.



El también presidenciable independiente instó a las autoridades que investiguen al presidente de la República y acotó: "¿Así van a capturar a Juan Orlando también? Me imagino que también le están presentando requerimiento fiscal, esto debe ser parejo".

Ingresos sin justificar

El expediente investigativo detalló que Santos Orellana (durante su desempeño en las FF AA) recibió en concepto de ingresos brutos más de 2 millones de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras.

Sin embargo, de acuerdo a los análisis bancarios y sus ingresos entre el periodo de 2010 a 2020, su esposa y suegra tuvieron una entrada de 238 millones de lempiras que no se han podido justificar. Las autoridades desconocen el origen de estas transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.

Con lo anterior se evidenció que la actividad mercantil realizada y registrada ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) no es coherente con lo declarado.

Comunicado íntegro del MP

El Ministerio Público ejecutó este día la captura del excapitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana a quien se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras, junto a Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra).

De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA. Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.

Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.

