Xavi Hernández sobre dirigir al Barcelona: “Sería espectacular”

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona está en negociaciones con el club qatarí Al-Sadd para pedir la liberación de Xavi Hernández de modo que la exestrella azulgrana pueda regresar al Camp Nou como su nuevo entrenador.



“Los dos clubes están en conversaciones y no sabemos cómo acabará”, dijo Xavi a un equipo de la televisora pública catalana TV3, enviado a Qatar el miércoles. “Es muy emocionante, no sé qué pasará”.



El ex mediocampista de la selección española admitió que entrenar al Barcelona sería “muy ilusionante”.



“Soy una persona muy positiva. Creo que se impondrá el sentido común y que habrá un acuerdo”, dijo Xavi. "Los dos clubes conocen mi posición y espero que esto se resuelva pronto.



“Todos tenemos muchas ganas”, dijo. “Sería espectacular”.



El Al-Sadd no parecía tan deseoso de dejarle ir.



En un comunicado, el actual empleador de Xavi dijo que “da la bienvenida a la visita de la delegación administrativa” del Barcelona. Sin embargo, el director general del club catarí, Turki Al-Ali, añadió: “La posición del club está clara desde el principio, estamos comprometidos a mantener a nuestro técnico Xavi con nosotros y no podemos dejarle marchar en este momento sensible de la temporada”.



El Al-Sadd lidera la liga catarí por tres puntos tras nueve encuentros disputados.



El Barcelona ha jugado dos partidos al mando del técnico interino Sergi Barjuan, que tomó el relevo tras el despido de Ronald Koeman y con el equipo en problemas tanto en la Liga española como en Liga de Campeones.



El próximo encuentro del Barcelona será el sábado ante el Celta de Vigo.



Xavi, de 41 años, dejó el Barcelona en 2015 tras contribuir a 25 títulos en 17 temporadas, incluidas cuatro copas europeas. También fue clave en la victoria de España en el Mundial de 2010 y los torneos europeos de 2008 y 2012.



Lleva desde entonces en el Al-Sadd, primero como jugador y después como técnico.