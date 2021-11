El error de tiempo que salió en la tercera temporada de la serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La última temporada de Luis Miguel: la serie, una producción de Netflix, se estrenó con varias polémicas, una de ellas que el propio cantante aseguró que lo que se contó no todo fue real.



Esta temporada habla de su relación con Mariah Carey, además de sus conflictos en su etapa adulta -en 2017- que casi lo llevan a la cárcel.



Sin embargo, además de conocer un poco más de la vida del "Sol de México", los seguidores del artista notaron un error que contiene el segundo capítulo de esta nueva temporada.



Y es que en el segundo capítulo titulado "Como es posible que a mi lado" contiene una toma aérea con un error de tiempo. En la breve secuencia se muestra un paisaje urbano de la Ciudad de México que sivre de transisición entre la etapa adulta de Luis Mi en 2017 y su juventud en 1994.



Lo que llamó la atención fue que se puede ver un rótulo que dice "#QuédateEnCasa", frase que se utilizó durante la pandemia del coronavirus, que se usaba para recordarle a los mexicanos que solo salieran de sus casa para hacer actividades esenciales y así evitar el contagio.

Captura de pantalla del error hallado por los seguidores de la serie.







Aunque se sabe que la serie fue grabada durante la pandemia, muchos usuarios criticaron que rompe totalmente con el paisaje que había hacia 2017 o 1994 en la Ciudad de México porque la emergencia sanitaria aún no existía y que debieron haberlo borrado en post producción.



Los usuarios aseguran que fue un descuido, ya que en otra escena de ese mismo capítulo, Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta, aborda un taxi que dice D.F. en su placa y para ese año el cambio de nombre de la ciudad todavía no había ocurrido.



Esta no es la primera vez que ocurre este error, pues en un capítulo, de la segunda temporada, que se desarrollaba en 1992 enfocaron tres famosas edificaciones de la Ciudad de México que aún no existían en ese año.