Romell Quioto sería la primera baja en la eliminatoria ante Panamá y Costa Rica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El preparador físico que integra el cuerpo técnico de Hernán el "Bolillo" Gómez, Mauricio Roldán, compareció ante los medios de comunicación en el cierre del microciclo de trabajo de la Bicolor hondureña en Tegucigalpa y confirmó elementos que son clave alrededor de la H.



En primera instancia se refirió a José Pinto, jugador del Olimpia que llegó a la escuadra catracha con algunas molestias físicas. "Solamente fue un golpe que él tuvo, se le hicieron exámenes y está en óptimas condiciones. Era más prudente tener un diagnóstico completo para enviarlo tranquilamente a su club".



Sobre algunos jugadores legionarios y especialmente en el caso de Romell Quioto, Roldán aseguró que: "En el caso de los jugadores de afuera, venimos siguiendo un seguimiento individualizado por medio de unas plataformas que la Federación nos ha dado para poder evaluarlos de la mejor manera. Con el departamento médico nuestro, hemos realizado un seguimiento con los clubes. En el caso de Romell sabemos que aún no está al 100 por ciento, sabemos que a la Selección hay que llegar al 200 % 0 400% como los quiere el profesor Hernán. Es un jugador importante al que daremos todo el seguimiento".



Además se refirió a la condición que ha podido evaluar de nuestros jugadores elegibles para ser convocados de cara a los duelos ante Panamá y Costa Rica.



"Es una pregunta abierta, hay que analizar muchos parámetros de cada jugador. Estamos evaluando cada partido que están teniendo, eso es importante para saber con qué carga pueden llegar. Además estamos teniendo comunicación con cada uno de ellos para saber cómo se siente. Cuando comience la competencia para analizar otras situaciones que pueden irse presentando. Estamos tratando de ser lo más individualizado posible", expresó.



Además comentó que: "Ayer - lunes- tuvimos una reunión todo el cuerpo técnico y decidimos trabajar una jornada más, tomando en cuenta sus competencias, los mandamos a sus clubes porque debemos cuidarlos para ellos. Estamos evaluando el comportamiento de cada uno de ellos en lo físico, como en lo técnico y táctico".

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO

Hernán el "Bolillo" Gómez es muy acucioso en su trabajo y no quiere dejar cabos sueltos en la preparación de la Selección Nacional de Honduras. Es por eso que él y todo su cuerpo técnico trabajan en cada detalle.



"Hay algo importante que queremos hacer, es tener un informe individual de cada futbolista. Estamos buscando individualizar bien el trabajo para optimizar", explicó Mauricio Roldán.



Sobre la agenda de trabajo, una vez que se haga oficial la convocatoria, Roldán explicó que: "Desde el sábado estaremos esperando algunos jugadores, depende de sus competencias y los itinerarios. Todo el cuerpo técnico estaremos listos desde ese día para esperar a los futbolistas. Podemos darles seguimiento el fin de semana, en sus partidos, para saber en qué condiciones va a llegar el jugador".



Además explicó que: "Tenemos estrategias para tener información completa sobre ellos para antes que lleguen".



También habló de las características del jugador hondureño, que ya conocían cuando los enfrentaban como rivales y lo que han podido evaluar en estos pocos días.



"Nos ha gustado el biotipo del jugador hondureño, somos latinos y en ese sentido nos vamos a sentir cómodos y tranquilos dentro de lo que queremos en el modelo de juego", señaló.



Finalizó diciendo que: "No he podido hablar con los preparadores físicos de los clubes, pero es algo que quiero hacer porque si todos nos complementamos, lo haremos mejor. Haremos un trabajo de mantenimiento básicamente. Vamos a separar el grupo de acuerdo a las competencias que hemos tenido. Al profesor Hernán le interesa que podamos hacer un buen trabajo de recuperación".