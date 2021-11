CNE decide de forma unánime no inscribir a Roberto Contreras por alcaldía sampedrana

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por unanimidad de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó en las últimas horas la candidatura de Roberto Contreras a la alcaldía de San Pedro Sula.

La noticia se dio a conocer la mañana de este miércoles, luego de que la entidad electoral sostuviera una reunión extraordinaria -desarrollada de manera virtual- donde se aprobaría o no la candidatura de Contreras por la alianza entre el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH).

De momento, lo que se sabe, es que la decisión habría sido tomada por Kelvin Aguirre, consejero presidente del CNE; Ana Paola Hall, consejera propietaria y, Germán Lobo, magistrado suplente. Es decir, que Rixi Moncada, consejera propietaria por Libre, no participó en la votación, puesto que había demandado que por la gravedad del caso la sesión se realizara de forma presencial y pública.

"Estoy sin aliento... es un ataque directo a Xiomara Castro de Zeleya... es un ataque directo del Partido Liberal y el Partido Nacional que se cruzaron en el camino para fraguar este ataque a la democracia", dijo Roberto Contreras tras enterarse a través de un medio de comunicación que no se había aprobado su candidatura.

A renglón seguido aseguró que la resolución respondía a intereses del Partido Nacional y Liberal, puesto que les daba "pánico la unidad de coalisión".

"Estoy relamente asombrado y avergonzado a la vez de ser hondureño, cuando me doy cuenta que el CNE no es un ente autónomo. Es un ente que obedece a los intereses del partido de Gobierno y del Partido Liberal... Les dio pánico esta unidad de coalisión y ahora no solo me coartan el derecho de participar, sino que también aceptan la renuncia que pusimos para poder integrar esta unidad de coalisión", manifestó Contreras.



Por otra parte, dejó saber que se trasladaría hasta la ciudad industrial para dar paso este jueves a una huelga de hambre y así exigir se respeten sus derechos de elección. "A partir de este momento voy a tomar mis maletas, me voy con mi esposa a San Pedro Sula a empezar una huelga de hambre con más de 1,000 personas en el Parque Central", aseverando que también se raparía la cabeza y barba.

"Una demanda enorme viene contra el CNE", agregó.

Es preciso recordar que, Julio Montessi del PSH y Omar Menjívar de Libre, cedieron sus candidaturas al puesto municipal de San Pedro Sula dada la 'Alianza del Pueblo' y, en su defecto, tomaría la titularidad del cargo el independiente Roberto Contreras.

Hasta el momento el CNE no ha emitido ningún comunicado oficial, pero una fuente interna confirmó la decisió al equipo de EL HERALDO.





