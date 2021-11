El 25% de los hondureños elegibles para votar no podrán por residir en el extranjero

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La significativa cuota del 25% del 100% de los hondureños elegibles para votar quedará fuera del padrón electoral y, por ende, no podrá ejercer ese derecho constitucional en las elecciones generales de noviembre próximo.



Esto en vista de que alrededor de 1,500,000 hondureños residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, España y Canadá, no fueron “enrolados” para tramitar el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).



Siendo que el único documento permitido para ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales es el nuevo DNI, ese más de un millón de hondureños no tendrá opción de elegir a las autoridades de su país.

Aunque se ‘tiren la pelota’ como reza el dicho, la responsabilidad ha sido compartida entre el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Maybelle Castillo, vicepresidenta de la Fundación 15 de Septiembre, que aglutina a miles de hondureños radicados en Estados Unidos, lamentó que “ni siquiera hay un mapeo para saber dónde estamos los hondureños. El RNP no se ha preocupado por saber en dónde estamos y luego vamos a Cancillería y dice: el RNP no nos ha preguntado”.



La hondureña fustigó que el DNI “nunca existió para nosotros en el extranjero. Prácticamente se depositaron 70,000 dólares al basurero en estos consulados móviles, porque no hubo enrolamiento como debía ser”. El RNP reportó tras una gira de enrolamiento realizada en Estados Unidos a más de 16,000 hondureños registrados, una cantidad ínfima teniendo en cuenta los hondureños que residen permanentemente en ese país.

