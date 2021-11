Ley de Vacunasvigente establece obligatoriedad de la inmunización en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Ley de Vacunas de la República de Honduras, vigente desde 13 de enero de 2014, contempla la obligatoriedad de la inmunización de su población.



“Es obligatorio para todos los habitantes de la República someterse a la inmunización contra aquellas enfermedades prevenibles por vacunas que determine la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud”, señala el artículo número dos de la normativa.



Si bien es cierto la ley entró en vigencia seis años antes de que la pandemia surgiera y llegara a Honduras, el covid-19 es una enfermedad prevenible por vacunación. A su vez, las vacunas anticovid están dentro del Esquema Nacional de Vacunación, el cual contiene 20 inyecciones para prevenir diferentes patologías.

En la actualidad, la Secretaría de Salud permite que las personas accedan a vacunarse de manera voluntaria, por lo que no se está cumpliendo la ley vigente como está establecida. Pese a que la aplicación de inoculantes es un bien común para controlar la pandemia, todavía hay más de dos millones de personas que no han acudido a que les apliquen la primera dosis anticovid.



“La ley vigente en Honduras dice que es obligatorio someterse a la inmunización”, afirmó a EL HERALDO Marco Tulio Medina, coordinador del Comité Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



El científico hondureño manifestó que la ley debe hacerse cumplir al exigir la vacunación contra el covid-19, por lo que no sería necesario aprobar otra legislación.

“Las personas responsables legalmente de menores de 18 años de edad están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para que éstos reciban las vacunas respectivas”, manda el artículo 13 de la ley.



Actualmente se está vacunando a los menores de edad entre 12 y 17 años con dosis de Pfizer-BioNTech.



Las autoridades sanitarias prevén que para inicios de 2022 se comience a vacunar con dosis pediátricas a los niños entre 5 y 11 años.

La actual ley también establece, en su artículo 18, que es obligatorio que todo menor de 18 años que ingrese como educando a la instituciones educativas públicas o privadas previo a sus inscripción presente el carnet de vacunación para ser verificado. Asimismo, el artículo 19 de la normativa manda que “todo empleador debe solicitar al trabajador el carnet de vacunación que establezca la Secretaría de Salud como requisito previo a la incorporación o contratación de trabajo”. A su vez, que “los empleadores son responsables del cumplimiento de la vacunación del trabajador”.



EL HERALDO le consultó a la titular de Salud, Alba Flores, si en base a la ley vigente implementarán la vacunación obligatoria contra el covid19, pero no hubo respuesta.



Diferentes sectores de la sociedad exigen al gobierno que implemente la vacunación obligatoria contra el virus.

