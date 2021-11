Liberan a hombres que viajaban junto a Octavio Ocaña cuando se "disparó"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los dos hombres que viajaban junto al actor Octavio Ocaña cuando se presume se disparó accidentalmente fueron puestos en libertad por las autoridades.



Se conoció que tras 48 horas detenidos, como lo estable la ley, y tras no haberles señalado por ningún delito, los sujetos fueron liberados.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Mexico dijo que los hombres brindaron sus declaraciones y tras practicárseles algunas diligencias se les dejó libres.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los dos hombres, pero el padre de Octavio aseguró que eran amigos de él y que estaban a cargo de cuidarlo.



"Son de mi entera confianza (...) venían con él, son amigos míos y lo cuidaban (…) tú sabes cómo está aquí la delincuencia. Cuando no lo cuidaban ellos, lo cuidaban otras personas, gente mía", mencionó el progenitor durante el velorio.

Testimonios

Según la Fiscalía, a través de un comunicado, informó que los dos sujetos confirmaron que el arma que mató al comediante mexicano la sacó de su guantera cuando intenta huir de las autoridades policiales.



"Los testimonios recabados con las dos personas que viajaban en la camioneta señalan que conocían al conductor desde hace varios años y en días recientes habían estado con él consumiendo alcohol", se estableció en los testimonios.



Asimismo, el documento señaló: "Han referido, además, que la tarde de ayer viernes 29 de octubre al transitar por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales les habrían marcado el alto, sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución".

Agregó: "Uno de los acompañantes ha declarado que el conductor portaba un arma de fuego, misma que había sacado de la guantera del vehículo. Durante la persecución el conductor perdió el control de la unidad y ésta se estrelló a un costado de la vía, lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza y los dos acompañantes fueron asegurados por elementos de la policía municipal".



"Tanto los testigos que viajaban con la persona fallecida, como los policías municipales que intentaron detener la unidad, han referido que no hubo intercambio de disparos", indicó el comunicado.



El primer peritaje estableció que Octavio Ocaña conducía bajo los efectos del alcohol y marihuana.