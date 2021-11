Nerea Godínez tras entierro de Octavio Ocaña: "No tengo las fuerzas para seguir"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Nerea Godínez, la prometida del actor Octavio Ocaña, conmovió a los seguidores de su amado luego de publicar un emotivo mensaje horas después de su entierro.



La joven, que se ha visto muy conmovida por el fatal incidente en el que murió su futuro esposo, dejó claro que ahora debe hacerle frente a la realidad aunque no tenga ganas de seguir.



Godínez ha estado muy activa en las redes sociales compartiendo detalles del velatrio y entierro de Ocaña, así como de agradecer el apoyo y pedir justicia por su muerte.



Fue a través de una historia de Instagram que la joven madre escribió: "Ahora sí, toca hacerle frente a la realidad, toca levantarse y seguir sin ti".

Agregó: "Pero, por ti, confieso que no será fácil, no tengo las fuerzas para seguir, pero sé que es lo que tú quisieras por todos nosotros. Espero soñarte y verte pronto. Te amo hermoso".

El mensaje de Nerea en sus historia de Instagram.







La familia y amigos más cercanos del famoso "Benito Rivers" de la serie Vecinos le dieron el último adiós el lunes en Tabasco, su ciudad natal.



Con aplausos y al son del tema "Amor Eterno" de Juan Gabriel el ferétro bajó hacia la fosa donde descansarán sus restos. Se conoció que el cuerpo del actor fue vestido con la camisa del Cruz Azul, su equipo de fútbol favorito.

Disparo accidental

Aunque su familia asegura que él no portaba un arma y que la misma fue "sembrada" en el vehículo, la Fiscalía del Estado de México afirmó que el joven habría muerto tras dispararse accidentalmente con la pistola que guardaba en la guantera de su vehículo.



Asimismo, indicaron que los exámenes toxicológicos practicados al cadáver mostraron que el actor de 22 años había consumido alcohol y drogas.

Según el reporte de las autoridades, el joven al huir de las autoridades para evitar ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, decidió acelerar su auto, lo que dio paso a una persecución policial.



Sin embargo, el vehículo se salió de la carretera e impactó contra un pequeño muro y al chocar el arma se habría activado y habría herido mortalmente al comediante en la cabeza.