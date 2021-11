Realizarán otro Vacunatón este fin de semana en siete regiones del Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la apatía de cierto sector de la población para acudir a vacunarse contra el covid-19, se realizará una nueva jornada de Vacunatón en siete departamentos del país.



Así lo anunciaron el lunes los representantes del gobierno en una comparecencia de prensa.



La jornada de inmunización masiva se realizará en tres días continuos: el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de noviembre.



Se vacunará en las regiones de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Comayagua y La Paz. Se habilitarán puntos fijos establecidos, pero también se acercará la vacuna anticovid en barrios, colonias y aldeas.

Alba Flores, titular de la Secretaría de Salud, aseguró que producto de ese proceso de vacunación la ocupación hospitalaria se redujo de un 140% a un 18% en un mes y medio. Actualmente, hay 259 pacientes ingresados a salas de hospitales del país, de los cuales 251 no tienen ni una dosis de vacuna.



“Aún tenemos más de dos millones de personas que no se han aplicado ni siquiera una dosis”, advirtió Flores.



A su vez, llamó a la población a mantener las medidas de bioseguridad.

?Una nueva jornada de vacunación contra la Covid-19, se realizará este fin de semana en la zona centro, sur y oriente de Honduras, así lo anunciaron este lunes autoridades de gobierno de la República. pic.twitter.com/O3XC7HXwS0 — Secretaría de Salud (@saludhn) November 1, 2021

