Invest-H busca otra firma auditora porque la contratada no cumplió

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La firma auditora forense internacional contratada para destapar todas las irregularidades cometidas durante la pandemia de covid-19 en Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) no pudo cumplir su compromiso.



EL HERALDO Plus tuvo acceso a la carta que le envió la Junta Interventora de Invest-H al señor Nelson Luis, socio y líder principal de la práctica de investigación forense y de América Latina de la firma Eisner Amper LLP, donde le reclaman que no ha cumplido con el compromiso establecido en el contrato.



Los informes presentados por la firma auditora en poder de EL HERALDO Plus evidencian que solo se dedicaron a realizar un levantamiento de los estados financieros de la institución, pero no realizaron nada de lo que solicitaron los interventores.

Fue el 24 de agosto de 2021 que las autoridades de Invest-H le comunicaron a Nelson Luis que después de revisar minuciosamente los borradores de avances del primer informe, “consideramos que no cumple con los requerimientos plasmados en el contrato”.



A inicios de octubre la Comisión Interventora de Invest-H decidió ponerle fin al acuerdo y comenzar el proceso de contratación de otra firma auditora internacional a partir del 12 de octubre.



EL HERALDO Plus consultó por medio del departamento de Comunicaciones de Invest-H si habían hecho algún pago a la empresa y afirmaron que “no se pagó nada porque la firma incumplió con algunas cláusulas del contrato y no subsanaron nunca”.

¿Pero qué es lo que pedían los interventores a los auditores internacionales? Según el documento, una de las principales peticiones a los auditores era identificar plenamente los presuntos delitos, irregularidades, actuaciones dolosas y quiénes las cometieron.



Debían dejar bien claro quiénes y cómo realizaron los distintos procesos de compra y pagos hechos por las exautoridades de la institución, entre estas la compra de los siete hospitales móviles.

Evidencias

Otra de las tareas era estimar de cuánto fue el impacto en contra de las finanzas del Estado de Honduras y los efectos directos e indirectos tipificando las posibles irregularidades.



Los auditores tuvieron que recopilar y obtener la evidencia válida, suficiente y apropiada para determinar las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales en el caso.



También tenían el compromiso de investigar y mostrar el valor real de las compras realizadas por Invest-H y las estimaciones del daño -si lo hubiera- al Estado de Honduras y a las finanzas de Invest-H.

Los auditores no cumplieron con inspeccionar y valorar la fecha de la orden de compra de los siete hospitales que vienen incorporados con el equipo médico y las compras a otros proveedores de material de bioseguridad.



Quedaron en deuda con hacer un detalle cuantificado de las compras, contrataciones y transacciones efectuadas con alto riesgo de fraude y detallar los hallazgos que requieren de mayor investigación por parte de la Comisión Interventora de Invest-H. Se estableció que la firma auditora incumplió en al menos nueve de las 17 cláusulas que establecía su contrato, por lo cual se dio por finalizado el compromiso.

