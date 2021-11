BCIE: 'Bono del Cambio Climático va dirigido a familias en pobreza extrema'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informaron a EL HERALDO Plus que el préstamo de 70 millones de dólares otorgados a Honduras para el Bono del Cambio Climático será para intervenir los departamentos afectados mayormente por Eta y Iota.



Aquí las declaraciones del BCIE contestadas vía correo electrónico a EL HERALDO Plus.





¿Para quién irá dirigido el préstamo de 70 millones de dólares para el bono de cambio climático?



Las transferencias del programa están dirigidas a familias en situación de pobreza y pobreza extrema ubicadas en los departamentos y correspondientes municipios que han sido mayormente afectados como consecuencia de fenómenos climáticos, especialmente por las tormentas Eta y Iota. En ese sentido, de acuerdo con el informe DALA preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dichos departamentos son: Atlántida, Colón, Cortés, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Yoro, Francisco Morazán y El Paraíso.



¿Cuál es la tasa de interés y en cuántos años se pagará?



La tasa de interés indicativa es de 2.57% anual con un periodo de gracia de cinco años y un plazo total para repago de 20 años.



¿Cuándo se harán los primeros desembolsos?



Se espera desembolsar la totalidad de la operación en un periodo no mayor a un año plazo. Actualmente, el organismo ejecutor se encuentra en proceso de cumplimiento de las condiciones previas para el primer desembolso, por lo que una vez cumplidas podrá ejecutarse el mismo.



¿Quién ejecutará y supervisará en uso correcto del dinero?



El organismo ejecutor de la operación es la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). Esta operación cuenta con un mecanismo de supervisión en dos vías: supervisión del BCIE que será llevada a cabo por el área de Supervisión de Operaciones de Crédito y tendrá a su cargo el seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por el prestatario o el organismo ejecutor y la auditoría externa que será realizada por una firma independiente e incluirá la revisión del cumplimiento de los criterios de selección y del proceso de entrega de los bonos, de conformidad con el manual operativo.

