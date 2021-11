Nasry "Tito" Asfura: "Yo no soy mandadero de nadie"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El candidato nacionalista a la presidencia de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, aseguró que él no es mandadero de nadie y que tiene claro cómo gobernar el país.



“Mi Gobierno no será igual a ningún otro, yo no soy mandadero de nadie", dijo.



El nacionalista puso como ejemplo lo que ha hecho como alcalde del Distrito Central. "Tegucigalpa pasó de ser una Cenicienta a una de las ciudades más modernas de Centroamérica".



"Mi gobierno no es como otros, haremos obras reales al alcance de todos los hondureños no solo de unos cuantos", reiteró "Papi".



Afirmó una vez más que su gestión estará basada en la decisión dejar todo en el pasado para innovar.

"Nuestro gobierno no arrastrará nada malo de otros gobiernos de cualquier color, limpiaremos la mesa y seguiremos con lo que se ha venido haciendo bien e implementaremos cosas no vistas antes", exclamó.



Agregó que “tenemos que generar más empleos para que llevemos un sustento a nuestras casas y ahí, muy pegadito a eso, salud y educación y eso lo vamos a lograr con los alcaldes”.



“Mi compromiso es hacerlo en los 298 municipios, trabajar fuertemente y servir, no soy de oficina, ando en el campo viendo donde están los problemas, cómo los vamos a resolver”, concluyó.

