SiFueraPresidente, el nuevo examinador político de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los jóvenes están listos para asumir roles protagónicos en la sociedad hondureña. La Prensa, El Heraldo y gotv presentan #SiFueraPresidente, un espacio para que alcen la voz y se empoderen del lugar que les corresponde en "el ahora" y en el camino hacia la construcción de un mejor país.



Todos los lunes, miércoles y viernes, a las 2:00 de la tarde, jóvenes líderes, agentes de cambio de diversos sectores de la sociedad, analizarán las propuestas y planes de gobierno de los candidatos en contienda electoral.



Exigir la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, entender sus derechos y convertirse en examinadores políticos, será posible en esta nueva apuesta de Grupo OPSA.



Más educación, empleo, infraestructura y seguridad, eso exigen la mayoría de jóvenes.

Y vos ¿qué harías si fueras presidente? Sé parte de esta nueva plataforma para escudriñar las diferentes propuestas de cambio en el país. ¡Infórmate, decide y #votaporHonduras!

+Clic aquí para ver el especial de elecciones

Opiniones

"Es un espacio para que la audiencia conozca de primera mano la visión de país y lo que espera de los candidatos a cargos de elección popular de cara a las próximas elecciones. Es una vitrina que les permitirá tenerlos de frente, escucharlos, saber quiénes son y qué puede esperar de ellos; acceder a sus propuestas para la construcción de un mejor país y cuestionarlas si es necesario", dijo Eduardo Domínguez, editor de El Heraldo Plus.



"Si casi la mitad del electorado en Honduras es joven, no es posible dejar a este grupo al margen de las propuestas y los debates... y si los espacios no están, los creamos. En #SiFueraPresidente, la opinión de la juventud será tan viral como el challenge de moda de Tik Tok, tan estremecedora como el último éxito de Adele y tan profunda como una encíclica del Papa Francisco", expresó Glenda Estrada, jefa de Redacción de El Heraldo.

ADEMÁS: Hablemos de política, un espacio para conversar con quienes piden tu voto