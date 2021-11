Las últimas palabras de Halyna Hutchins tras recibir un disparo de Alec Baldwin

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- La muerte accidental de Halyna Hutchins en el set de la película "Rust" sigue causando consternación en las redes sociales.



En los últimos días se difundió los momentos de tensión, incertidumbre y susto que sintieron las personas que se encontraban listos para grabar la escena.



Antes de disparar el arma, que estaba "fría" -jerga utilizada en películas para decir que es segura- el actor les mostraba cómo iba a sacar la pistola en la escena, según reveló Los Angeles Times en una publicación.



"Creo que sacaré esta, jalaré el gatillo y listo ¡Bang!", dijo el actor cuando disparó el arma que se supone debía estar con balas de salva, según los reportes.



Tras recibir el impacto, Hutchins se tambaleó hacía atrás y cayó en los brazos del jefe de electricidad de la película, mientras que el director del film, Joel Souza, también fue alzancado por el proyectil.

"¿Que p@%$ fue eso? ¡Eso quema!", gritó el director, según reportó el medio estadounidense tras unas entrevistas e información a la que tuvieron acceso.



De inmediato, Baldwin colocó el arma en el suelo y constantemente repetía "¿Qué p@%$ acaba de pasar?".



Otra persona que se encontraba en el set gritó "¡Médico!" para que asistieran a Halyna.



Segundos después de recibir el impacto de bala, que atravesó el cuerpo de la directora, ella le dijo al jefe de electricista que estab en el lugar: "No, eso no fue bueno. Eso no estuvo para nada bueno".

Hutchins fue declarada muerta minutos después cuando era llevada en helicóptero a un hospital a recibir atención médica.



Hasta el momento aún sigue la investigación para dar con la persona que habría colocada la bala de verdad en el arma que le fue entregada a Baldwin.