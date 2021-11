David Chávez promete más represas, no aumentar impuestos y mejorar el transporte público

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El aspirante a alcalde del Distrito Central David Chávez, con serenidad y firmeza, asegura que “con la ayuda de Dios y los capitalinos” continuará las buenas obras de Nasry “Tito” Asfura.



El político promete que con su propio estilo no bajará el estándar impuesto por “Tito” y está listo para trabajar en el desarrollo de la ciudad y de esta manera dar plusvalía a sectores olvidados.

¿Cuál es su propuesta en salud?

No solo médico en casa, montaremos seis clínicas municipales descifradas por ciudades no es ningún invento. Miramos la experiencia que tiene Armando Calidonio en San Pedro Sula donde funcionan los macro distritos hospitalarios incluso está por aperturar uno en Cofradía. Esto se maneja con un fideicomiso a través de Banco de Occidente. El valor es simbólico de 50 lempiras, el gobierno municipal tendrá que sufragar el gasto de la mano de obra que es el tema de los médicos, los gobiernos locales estamos obligados a ayudar al gobierno central en el tema sanitario.

De hecho en los estudios que tenemos, estudiamos a la población y comportamiento humano y el principal problema que los capitalinos consideran que un alcalde debe resolver es el tema de salud.

¿Cómo será lo del fideicomiso?

Será exclusivo para medicamentos, vamos a hacer una réplica exacta de lo que está en San Pedro Sula, toca adaptarlo a las ciudades gemelas.

¿Ya pensaron dónde estarán esas seis clínicas?

Sí hemos identificado, pero eventualmente hay que hacerlas en terrenos que son de la Alcaldía y ciudadanía. Debe haber una intermedia entre toda la zona de la Callejas, Iberia, Torocagua que colinda con la Tres de Mayo, Mercedes, Profesores, Ayestas y Campo Cielo.

Otra entre la San Miguel, Mololoa y Estados Unidos. La otra parte sería en Villanueva y Los Pinos.

¿Y sobre los centros de salud de la capital?

Es otra gran parte que quisiéramos pedir al gobierno que traslade los centros de salud a la municipalidad, pero si no se puede haremos lo nuestro.

¿Y los demás lugares del Distrito Central?

Hay que hacer un intermedio entre Támara, Divina Providencia, Ciudad España y Zambrano que es una parte de las aldeas. También está el otro corredor de las aldeas entre Cofradía, Río Abajo, Río Hondo, en otro posicionamiento entre Altos del Loarque y sus aldeas colindantes, otro sería entre Bella Vista y el Obelisco zona que colindaría con los mercados.

¿Qué hay con el médico en casa?

Vendrán contrataciones, bastantes médicos que son la mano de obra para la salud, también está el tema de atender a través de un call center, la gente llama y un médico los atiende para realizar evaluaciones virtuales.

Sobre el tema de empleos para los capitalinos

El DC está compuesto por aldeas productoras, viven del campo. Son lugares ricos en agricultura pero todo es una cadena, hay que apoyar al emprendedor que cultiva y el que comercializa.

¿Cómo le dará forma a esa propuesta?

En la construcción de nuevos mercados y su orden, todo eso es paralelo al tema de movilidad porque no puede haber buenos mercados sin un buen sistema de transporte.

¿Entonces alentará a los emprendedores?

Uno pasa en contacto con gente que hace pasteles, comida y lo distribuye. Por eso haremos en barrios y colonias ferias del emprendimiento con eso se potencializará lo que producen las aldeas.

¿Dice que construirá otros mercados?

Ya viene el mercado de Villanueva, es una obra de la Alcaldía con fondos mixtos del gobierno, eso ayudará muchísimo a comercializar producción o ir a comprar ropa o lo que se desee. También habrán locales en los túneles, en lugar de puentes vamos con pasos subterráneos, así como remodelaciones en los mercados y la construcción de una central de abastos.

¿En qué lugar podría construir esa central de abastos?

Hemos visualizado en el anillo periférico.

En el tema ambiental, ¿su plan promete lámparas solares, reciclaje y plantación de árboles?

Hicimos un plan con un ingeniero ambiental, no es tan difícil hacerlo será una cuenta regresiva desde el árbol un millón, pero para eso hay que contratar jóvenes a los que les pagaremos con becas de estudio. Los árboles serán plantados con un programa masivo en alianza estratégica con Amitigra.

Ha mencionado algo sobre alumbrado público y esas lámparas solares

El alumbrado público le corresponde a la ENEE, pero la tecnología avanza y hay otros métodos de iluminación pública en el caso personal hemos hablado con China Taiwán y será un aliado estratégico para nuestra corporación con la dotación de lámparas solares.

¿Y esa alianza contribuirá para el bono de reciclaje?

No, eso serán incentivos que dará la comuna a todas las empresas que sean responsables en el tema de reciclaje. Se manejará con un grupo de jóvenes y empresas para reciclar, un buen manejo de esos materiales puede permitir que la Alcaldía de ciertos incentivos para el tema del medio ambiente.

¿Tiene planeada alianzas con empresas recicladoras?

Ya hablamos con varias, una de ellas es la empresa El Diamante, todo puede reciclarse hasta el cartón, podría haber incentivos fiscales.

El tema de agua es crucial para los capitalinos, ¿qué propone?

El actual alcalde deja resuelto el tema del agua, hay una escasez porque desde el gobierno de Callejas no se construía una represa. Pero hay que dejarlo claro, construirlas siempre ha sido responsabilidad del gobierno central, en lo últimos dos años ha habido una transición para que los gobiernos locales manejen la distribución del agua.

¿Está consiente del problema de agua en la ciudad?

Existen verdaderas injusticias en cuanto al tema del acceso al agua, quien tiene recursos paga un lempira quien no tiene recursos paga diez. La única manera en que tienen accesos es con cisternas o con los pozos que hace la alcaldía.

¿Sobre el tema de las represas?

La que se hace en San José ayudará a potencializar el acceso al agua, pero la que resolverá todo por los próximos 30 años es la represa del río del Hombre, con esa represa se bombeará a los lugares que han sido olvidados, sin agua no hay alcantarillado y sin eso no hay concreto. Entiendo que ya está licitada la represa del río del Hombre puede dar 50 a 70 millones de metros cúbicos con eso se resuelve ese tema.

Si río del Hombre es la solución, ¿la ejecutarán?

Los estudios los hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica, está por adjudicarse, son procesos que duran dos o tres años no hay una baria mágica. Pero lo que nadie había hecho vino Papi a la orden y demuestra que las cosas si se pueden.

¿Usted considera que Tito deja resuelto el tema del agua entonces?

El tema se resuelve con 125 millones de metros cúbicos, ahorita tenemos un aproximado de 80 y hay un déficit de 40 a 45 millones de metros cúbicos, río del Hombre resuelve. En el tema de la ingeniería y agua todos tienen su propia teoría, hablan de traer agua de Valle, otros que hay que desalinizar el agua del sur y traerla bombeada pero son proyectos que ya no son municipales extralimitan el territorio, pero puede hacerse junto al gobierno.

¿Y la propuesta social en caso que gane las elecciones?

Tenemos la Casa del Niño, son guarderías, son una maravilla como que esté en otro país esto lo hace la Alcaldía, de repente a Tito no le gusta decirlo por eso hay que potencializar lo que ya está, una vez fui a Agafán miré a un niño en el puesto de su mama detrás de cervezas eso no puede ser es algo desgarrador me dejó impactado.

¿Entonces repotenciará las casas del niño?

Las haremos en su momento cuando existan ferias, por ejemplo en Suyapa hay gente que viene de otros países y contrata gente de aquí esas personas no tienen donde dejar a sus hijo les facilitaremos dignidad.

En su plan menciona algo sobre un refugio de animales, ¿en qué consiste?

Lo hemos platicado con organizaciones que se dedican a eso, no queremos inventar el agua caliente. Es desgarrador ver como mueren animales, ya tenemos identificado el terreno en Zambrano es un proyecto que Papi lo deja bien adelantado en el tema del terreno y de donde vendrán los recursos, se ocupa contratar veterinarios entiendo que cooperación externa ayudará. También habrá alianza con la gente que se dedica al cuidado de animales.

¿Otras propuesta sociales que incluye su plan de gobierno?

Son distintas casas de la cultura, el tema artístico no ha sido apoyado me he sentado con pintores, dibujantes, cantantes y no tienen espacios para exponer, practicar y desenvolver su talento. Queremos hacer esto en los barrios, donde esté un centro comunal, en el segundo piso habrá una casa de la cultura también habrá una en el centro de la ciudad.

Cuéntenos sobre el tema de educación

Queremos partir en dos instancias, se probó un proyecto de ley de alfabetización digital es una réplica de leyes, es un acceso a la virtualidad a través de la tecnología, es decir un aparato. Colombia es el país con mayor ejemplo en ese tema, ahí se ensamblan sus propias computadoras tienen un costo de 100 dólares. Hablamos con el gobierno colombiano para que nos doten computadoras, la gente de Microsoft se nos ha acercado ellos nos pueden dotar y otra opción sería buscar ayuda internacional.

¿Es posible cumplir con la alfabetización digital en la capital?

El actual gobierno de El Salvador a tenido experiencias importantes con gente de Microsoft, le han apostado fuerte a ese tema. Aquí se ha querido hacer en el último año cuando el mundo cambió a la parte virtual, lo están haciendo a través del acceso de tabletas. Si el gobierno central no nos apoya el gobierno local hará lo propio para dotar con computadoras a los niños.

¿Quién es su modelo de trabajo?

Cada uno tiene su propio estilo, si hay un menú que le gustó a la gente y lo piden frecuentemente para qué cambiar el menú. El menú de Papi es uno que nunca se había visto en los últimos 100 años deja una vara impuesta para los ciudadanos que nadie lo puede bajar de ahí. No hay que ser ciegos para ver lo que ha hecho Papi en los últimos siete años hay un mundo de distancia con todos los exalcaldes que existieron.

¿Espera que lo vean como ven a Tito Asfura?

Cada quien tiene su propio estilo pero queda la responsabilidad que no podemos bajar la vara de lo que ha hecho Papi, sería irresponsable bajar la vara.

¿Ha visualizado la posibilidad de quedar como regidor?

No, con la ayuda de Dios seré el próximo alcalde.

En caso de ganar, ¿podría comenzar a aplicar multas por arrojar basura en lugares prohibidos?

Creo que ocupamos orden y para eso están las normativas, recuero que mi papá era amigo del que urbanizó la Cerro Grande, él ponía en sus terrenos que quien botara basura lo multaba, daba recibos y apuntaba la placa y quedaba sancionado creo que no podemos vivir en una ciudad cochina, la Alcaldía debe poner el orden necesario.

La obras pendientes de Tito, ¿usted las realizará?

El teleférico hemos platicado con dos fabricantes, el gobierno de Francia promete un préstamo un préstamo que sería asumido por el gobierno central con diez años gracia al uno por ciento de interés. Con la otra empresa no han puesto las condiciones de financiamiento pero si hay buena anuencia, es una obra que tardará dos años.

¿Qué le falta a la capital para desarrollarse como una urbe?

El tema del agua, la movilidad, construcción de un segundo anillo periférico, darle crecimiento a la ciudad y dar plusvalía hay lugares olvidados como la Nueva Capital, Mary Flake son cerros con calle de tierra donde hay letrinas para hacer sus necesidades.

Si se dejan conexiones listas para el agua se puede tirar pavimento y ahí terminaría la desigualdad.

¿Cree que los regidores que lo acompañen podrían tener más protagonismo, a los actuales la gente ni los conoce?

Lo primero es que no hay que politizar la obligación de quien está en la posición, Papi lo ha hecho muy bien es un ejemplo, si se politizan obras de gran magnitud o social se pierde el norte, lo segundo es que no se puede parcializar todo debe ser parejo liberales, libres, los que te quieren o no te quieren así como los que no tienen partido.

¿Qué significa para usted la palabra corrupción?

Es hacer el mal, la ética es hacer todo lo contrario al mal tendremos un programa de transparencia y rendición de cuentas permanente de todos los actos contractuales que haga la gestión municipal.

¿Cree que Tito deja en orden todas las finanzas?

No sé, es la gestión de él no me puedo meter. Lo que ha hecho Papi en la capital nadie lo ha hecho siento que los impuestos están bien invertidos.

¿Para desarrollar todo su plan pueden venir más impuestos?

No vendrá ningún impuesto nuevo, siempre hay aumento de impuestos de bienes inmuebles por año de acuerdo con la Ley Municipal, no se me pueden poner más impuestos.

¿Por qué tiene que votar la gente por David Chávez?

Claro y contundente, la gran obra en la capital continuará con la fuerza de los ciudadanos de la capital, el teleférico, los nuevos mercados, clínicas municipales en barrios y colonias, la proyección social más importante en todos los barrios y colonias. La gran obra de infraestructura junto con los ciudadanos la vamos a hacer, es una obligación para la cual si Dios y los ciudadanos lo permiten la vamos a cumplir.

Conocen de mi trabajo, me han dado honores importantes, me dieron la oportunidad de ser el diputado más joven, el más votado en la historia y a los 39 seré el próximo alcalde.

