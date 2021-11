Olimpia busca cancha para entrenar previo al clásico ante Motagua  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, decidirá el lugar de entrenamiento del club en este aranque de semana.



Para darle espacio y tranquilidad al nuevo entrenador de la selección de Honduras, Hernán Darío Gómez, el Olimpia cedió su Centro de Alto Rendimiento para que la Bicolor realice el primer microciclo de trabajo de la mano del Bolillo.



La H practicará los días lunes, martes y miércoles en la nueva sede de los albos, donde el DT busca conocer con mayor detalle a los 16 futbolistas convocados en este primer encuentro y de cara a los partidos eliminatorios contra Panamá y Costa Rica.

Es por ello que el entrenador Pedro Troglio reveló este domingo que buscan cancha para entrenar, pues quieren darle todo el apoyo logístico a la Selección y ellos no han tenido problemas en ceder sus instalaciones.



"Tenemos que buscar un lugar de entrenamiento para preparar el clásico debido a que el club le ha cedido el predio y tenemos que buscar dónde entrenar, no tenemos problemas", reveló Pedro Troglio.



Aunque no lo confirmó, es casi seguro que los leones vuelvan a las instalaciones donde hasta hace dos meses estaban practicando y son las canchas de Café el Indio en la zona de Amarateca, salida al norte, la que ha sido su casa por muchos años.