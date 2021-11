"Tito" Asfura en la COP26: "Si es necesario seremos los verdaderos garantes del Acuerdo de París"

GLASGOW, REINO UNIDO.-El alcalde del Distrito Central, Nasry "Tito" Asfura, participó este domingo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia.



El candidato presidencial del Partido Nacional es el presidente de las Ciudades Capitales de las Américas frente al Cambio Climático (CC35) y vicepresidente del Comité Regional de los Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI, por sus siglas en inglés) para México, Centroamérica y el Caribe.



Durante su participación, el edil capitalino expresó que la letal pandemia del covid-19 dejó de manifiesto la solidaridad global y el poder de la colaboración.

Además, expresó que Honduras es "el único país a nivel global que hoy presenta 158 firmas de los alcaldes y alcaldesas bajo la iniciativa alcaldes por el clima en la República Dominicana. Hemos logrado que todos los gobiernos locales de una nación se hayan comprometido con Cities Race to Zero y pronto estaremos incorporando los 298 municipios de Honduras; además, hemos presentado ante la oficina de John Kerry el 22 de abril, Día de la Tierra, los compromisos de siete capitales de las Américas para la Descarbonización al 2040".



"Hemos trabajado en la estructuración del primer fondo climático Sub Nacional de 750 millones de dólares junto a R20 y Pegasus Capital con el apoyo del Green Climate Fund. Esto proveerá de más herramientas financieras para cumplir con el acuerdo de París, ya que el 70% de la infraestructura debe ir a las ciudades", agregó "Tito".



"En todo el norte y el sur del mundo, desde EE.UU. hasta Ruanda, desde Japón hasta la República Dominicana, desde Europa hasta los pequeños Estados insulares, experiencias similares demostraron que la colaboración multinivel es el faro de esperanza para llevar a cabo una acción climática sin fronteras y responder a la era de la crisis climática", continuó.



"A partir de ahora, solo si las naciones colocan a las ciudades y regiones en la mesa de las decisiones del destino de la humanidad, habrá esperanza, pero que quede claro que los gobiernos locales no seguiremos esperando la inacción de los gobiernos nacionales ni llevaremos a nuestros habitantes a un punto de no retorno si es necesario seremos los verdaderos garantes del Acuerdo de París", finalizó el edil.

Participación de JOH

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández abogará en la cumbre climática COP26 para que el país pueda entrar al Fondo Verde del Clima para financiar el Plan de Reconstrucción Nacional.

El mandatario arribó el 31 de octubre a Glasgow, Escocia, donde se desarrollará el evento programado del 1 al 14 de noviembre.

“Desde Escocia, el mundo escuchará nuestra voz en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Los países industrializados deben asumir su responsabilidad”, expresó.

El plan de Hernández es que el mecanismo del Fondo Verde apoye la construcción de represas con miras a contener inundaciones, producción en período de sequía y generación de energía.

Inauguración

La Conferencia del Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (COP26) se inauguró este domingo bajo el signo de la urgencia, como una cita que representa la “última oportunidad” para atajar el calentamiento del planeta.



La COP26 es “la última y mejor oportunidad para cumplir el objetivo de +1,5ºC”, declaró el presidente del evento, el secretario de Estado británico, Alok Sharma, en la ceremonia de apertura.

El objetivo de +1,5ºC como límite del calentamiento del planeta fue establecido por la comunidad internacional hace seis años, en el Acuerdo de París (COP21).

