Prometida de Octavio Ocaña comparte emotivo video: "Tantas cosas que no te dije"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La muerte del actor mexicano Octavio Ocaña en una confusa persecución policial sigue causando tristeza y dolor, sobre todo en su prometida quien ha compartido un emotivo video de su pareja.



Y es que Nerea Godínez había aceptado llegar al altar junto al famoso "Benito" de Vecinos en junio de este 2021, a pocos meses de haber iniciado su relación.



Tras la muerte del comediante mexicano, Godínez ha compartido mensajes sobre el dolor que siente por la pérdida de su amado y en una de sus últimas publicaciones posteó un video de Ocaña de momentos que vivieron juntos.



Las imágenes muestran a la pareja en sus viajes, en su vida diaria y lo mucho que amaban estar juntos.



"Me estás matando por dentro papi … tantas cosas que no te dije", escribió acompañado de un emoji de corazón roto y otro llorando.

Vea aquí: ¿Alteraron la escena del crimen de Octavio Ocaña? Las versiones que hacen eco en Internet



Además, expresó en el video: "Vida, enséñame a vivir sin el amor de mi vida".

En otra publicación, la joven relató que no sabía cómo le contaría a su hijo que su "papá Tavo" ya no regresaría casa.



Asimismo, dijo que desea que Octavio siga presente en sus sueños para que puedan cumplir todo lo que tanto anhelaron.



"Te amo Octavio y me deshace cada milímetro de mi ser. Ojalá el tiempo me enseñe a vivir una vida sin ti, por ahora tendré que ingeniarme mis mañanas sin tu abrazo, mis tardes sin nuestra tan especial manera de divertirnos y mis noches sin tu calor para arroparme y sentirme segura. Te amo por toda la vida mi rey precioso", publicó.

No hubo intercambio de disparos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró este sábado que no hubo ningún intercambio de disparos entre Octavio Ocaña y la policía de Atizapán de Zaragoza, como varios medios mexicanos mencionaron cuando se confirmó la muerte del joven actor de "Vecinos".



"La Fiscalía General de Justicia del Estado de México avanza en las diligencias para esclarecer las causas por las cuales un sujeto de 22 años, el cual ya fue identificado, perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza, y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta que conducía, misma que fue hallada en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza", dice el comunicado del ente estatal.

Vea aquí: Persecución, alcohol y un arma: la extraña muerte de Octavio Ocaña, "Benito" en la serie Vecinos

Agregaron que siguen las diligencias necesarias para investigar qué fue lo que en realidad pasó en la misteriosa muerte de "Benito Rivers" -nombre con el que se hizo famoso-.



"En las inspecciones realizadas a la camioneta donde viajaba la persona que perdió la vida, y dos sujetos más, fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a altura del conductor", detalla el comunicado.