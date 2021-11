Texas: un muerto y nueve heridos deja tiroteo en fiesta de Halloween

El sospechoso no fue detenido. La persona se fue del lugar en un vehículo no identificado. FOTO DE REFERENCIA: AFP

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre murió y nueve personas resultaron heridas en un tiroteo en una fiesta de Halloween en el este de Texas, según la policía.



Los disparos se produjeron el sábado por la noche en un centro de eventos en Texarkana, según un comunicado policial. La policía estimó que en el lugar había “al menos un par de cientos de personas”.

Las 10 personas heridas llegaron a dos hospitales en ambulancias, vehículos policiales o autos privados, según la policía.



Un hombre de 20 años fue declarado muerto más tarde en uno de los hospitales. Su nombre no se hizo público. Las lesiones de los otros nueve heridos no parecían poner en riesgo sus vidas, según la policía.



El sospechoso no fue detenido. La persona se fue del lugar en un vehículo no identificado.



Texarkana se encuentra en la frontera de Texas, unos 290 kilómetros (180 millas) al este de Dallas.

