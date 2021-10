Francis Espinal: Me uniré en matrimonio cuando "mi niña pueda llevar nuestros anillos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con 27 años de edad y a punto de cumplir cinco meses de embarazo, la hondureña Francis Espinal se prepara para dar la bienvenida a su pequeña hija, su primogénita, a quien sin duda alguna llenará de mucho amor y apapachos. "¡Sí, porque es una niña!", admitió con notable emoción.

Pese a su ocupada agenda diaria, la periodista de Noticieros Hoy Mismo brindó unos minutos de su tiempo para charlar con EL HERALDO, a quien confió parte de sus amores, éxitos y aprendizaje adquirido a lo largo de los años. Checa lo que nos dijo a continuación.

Maestra y periodista

Los inicios de este reconocida profesional no fueron para nada convencionales, pues tuvo que elegir entre ser maestra, pedagoga, abogada y periodista, siendo esta última la carrera por la que optó al final.

Cuéntanos sobre ¿quién es Francil Espinal?

Inicié estudiando en la Escuela Normal Mixta Predo Nufio. Me gustaba el magisterio, pero cuando ya me gradué de la Normal en el 2012 cancelaron el concurso docente. Entonces, como que no había oportunidad y luego dije: 'voy a estudiar Pedagogía', pero no me gustó.

Luego estudié Periodismo. Ahí fueron mis inicios. Empecé a trabajar hace unos seis años, todavía no me había graduado de la universidad. Hice la práctica trabajando y ahora estoy en el mejor lugar.

¿Trabajó en UNE TV?

Ahí inicié. Yo trabajo desde chiquita como modelo de ropa, imagen de marcas y todo eso... pero ya trabajo formal fue en UNE TV, donde estuve solo ocho meses. Luego, estuve un año en VTV en el Canal 9 y ahora que llevo tres años y medio acá en Televicentro (Noticieros Hoy Mismo).

¿Cómo califica su trabajo?

Me encanta lo que hago. Me parece que el periodismo nos ayuda a ayudar. Somos la voz de alguien. No es ser estrellas, no es ser yo. Estamos a disposición de las personas para poder ayudarles y que puedan expresar lo que piensan y lo que quieren o lo que les incomoda.

¿Hay algún trago amargo que recuerda haber vivido durante el ejercicio periodístico?

Creo que durante la pandemia. Llegué a llorar con enfermeras que tenían cuatro meses de que no les pagaban, que no tenían cómo ir a trabajar, pero que nunca dejaban de hacerlo. Yo siempre he sido bien humana, pero ahorita en pandemia me tocó más.

¿Qué espera alcanzar en un futuro cercano? ¿Tiene alguna meta?

Yo creo que uno nunca deja de soñar, yo nunca dejo de aprender. Aprendo todos los días y este es el lema que les transmito a mis hermanas. No tengo una super meta. Siempre dejo que las cosas pasen. Dios siempre le tiene preparado algo a uno y en el tiempo que tiene que ser. No me desespero, así se van abriendo las puertas. Por el momento no me veo fuera de Televicentro. Me encanta estar aquí.

¿ A qué personalidad hondureña admira?

Admirar la verdad no... admiro a muchísimos, todos los días... Cualquier compañero en la calle me puede enseñar algo que yo no sabía. No tengo una persona en específico.

Una mujer positiva y soñadora

Al preguntarle sobre qué tipo de persona se consideraba, Francis Espinal respondió que una muy molestona, alegre, soñadora, fuerte y bastante positiva. "Siempre trato de transmitirle eso a la gente". Soy una mujer que "siempre logro lo que quiero", agregó con una voz muy cálida que pudo ser perceptible a través de la llamada telefónica.

Empero, también dejó entrever que parte de su éxito recae en los dos pilares fundamentales que dan energía a cada uno de sus días: en primer lugar Dios y luego la familia.

¿Qué significa para usted la familia?

Es lo más importante. Siento que sin la familia la vida no tiene sentido. Yo vivo por mi familia, por mis hermanas -creo que queda evidenciado en redes sociales- todo el mundo piensa que son mis hijas. Mis dos hermanitas son mi vida entera y ahora pues mi bebé. Me encantan los niños.

¿Y Dios qué representa en su vida?

Todo. Dios y familia para poder vivir. Si uno no tiene a Dios en su corazón, si no confía en Dios, no me explico como puede salir adelante o sin orar. Desde chiquita me enseñaron mis abuelos a orar todas las noches y no hay día en que no ore.

Además, no voy a ninguna iglesia. No necesito ir a una iglesia para estar conectada con Dios, para obviamente creer en él.

De pocos novios

Escudriñando su lado más íntimo y personal, la reportera de televisión confesó a este rotativo que no ha sido una mujer de muchas relaciones sentimentales... describiéndose a sí misma como una novia muy estable y con gran madurez.

Con el papá de mi bebé ya llevo siete años y antes de él solo había tenido como dos novios. Entonces, hasta ahorita. Soy una mujer bastante madura. He aprendido a conocer a la gente antes y gracias a Dios me puso un hombre que tenía que ser él.

¿Cómo es su hombre perfecto? ¿Importa más el físico que los sentimientos?

No, claro que no. Para mí lo más importante es la persona en sí. Mi pareja era mi mejor amigo, nos llevábamos super bien, trabajábamos juntos y luego empezó ese gusto, a sentir cosas raras y de la nada ya éramos novios. Pero nunca he tenido un estereotipo.

Entonces, ¿qué enamora a Francis Espinal?

Me enamora la sinceridad y la humildad. Me encanta el calor humano, me gustan las personas reales y que no traten de mostrar algo que no son solo para quedar bien conmigo. No pido mucho.

¿Sueña con llegar al altar algún día?

Soñar no. Nunca he sido de las mujeres que se mueren por casarse. Yo ceo que es parte de la madurez, de saber que hay prioridades. Para mí, por ejemplo, antes de pensar en casarme, es como tener una casa. Y si no me he casado, no es porque no hemos querido, sino porque no. No es necesario tener un documento o hacer una ceremonia para saber que nos amamos o que queremos estar juntos.

¿Descartamos un matrimonio pronto?

No, pronto no. Sería cuando vea a mi niña que pueda llevar nuestros anillos. Y sería por lo civil, no por lo religioso.

Futura mamá

La periodista reconoció que no había planeado ser mamá en medio de la pandemia, sin embargo, manifestó su ilusión y alegría tras recibir la increíble noticia de que traerá al mundo a un nuevo ser. Obviamente uno se sorprende y con sentimientos encontrados porque es un cambio de vida total. Además, estoy feliz porque amo a los niños.

¿Y qué pasará ahora con la mujer profesional que se convertirá en madre?

Seguir. Eso no es ninguna limitante. Es el mensaje que les he querido transmitir a mis hermanas, a mis amigas, a todas las mujeres. No es ningún impedimento. Voy a seguir siendo tal cual soy, solo que ahora mamá.

¿Ya ha elegido algunos nombres para su bebé?

Todavía no. Acabamos de enterarnos que será niña. Tenemos tiempo para pensarlo bien.

Y hablando un poco de política, ¿cuáles son sus expectivas para este 28 de noviembre?

Esperar que todo salga bien. Que no haya ningún conflicto, que todo sea bajo la ley. Que la gente acuda a votar, porque de qué nos sirve pelearnos en redes sociales o con el vecino o el familiar en la casa si no vamos a votar. Se debe votar con inteligencia.

Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría y por qué?

Todavía no tengo bien claro quién. Aún hay tiempo para pensar, no podemos hacerlo a la ligera. Tengo dos candidatos, pero no me he decidido. Quiero escuchar las propuestas.

¿Cuál es tu favorito...?

Platillo: Todo. Soy una mujer que come de todo, no hago dieta. Me encanta la comida casera, las sopas y las carnes.

Bebida: Todos los refrescos naturales.

Alcohol: No. Sí lo he hecho, pero no me gusta.

Película: Las comedias, románticas no, de suspenso e investigación.

Color: Mostaza y vino.

País: México y París.

Actor: No tengo.

