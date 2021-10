Nicaragüenses aprovechan vacunas rechazadas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Recorrieron 400 kilómetros por ocho horas en su modesto automóvil estilo turismo desde Managua. Entraron al país por puntos ciegos debido a que la prueba RT-PCR es muy costosa y, también, porque no hicieron el prechequeo en línea que demanda el gobierno.



Esperaron de pie desde las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde expuestos al frío de la madrugada y al calor del día, pero lograron su objetivo: iniciar la pauta contra el coronavirus.

Javier, un ingeniero en sistemas de 37 años, y Edna, una recepcionista de 43, forman parte del grupo de los 10,000 nicaragüenses que entran a Honduras diariamente por puntos ciegos para recibir la primera dosis de las vacunas de Moderna o Pfizer a raíz de que en su país no están disponibles para toda la población.



“No importa la distancia ni el riesgo porque somos el sustento de nuestra familia, nos urgía la vacuna”, argumentó Javier, esposo de Edna, quienes no pudieron inocularse en su nación el pasado septiembre porque se agotaron los biológicos justo cuando les correspondía a su grupo etario.



EL HERALDO Plus visitó los puntos de vacunación ubicados en la frontera de Honduras con Nicaragua, en donde miles de nicaragüenses se aglomeran para recibir la fórmula anticovid gracias a que el gobierno hondureño donó 100,000 dosis para iniciar la inoculación.

Necesidad

Aunque la estatura, el peso o el color de piel sean diferentes, todos los nicaragüenses ordenados en largas filas urgen de la cobertura “porque el covid es una enfermedad mortal”, comentó Alexandra Morales, una mamá soltera que tuvo que dejar a su dos hijos, Esteban y Óscar, de nueve y cuatro años de edad, bajo el cuidado de su mejor amiga Lizeth, natural de Managua, capital de Nicaragua.

“Nunca pensé que me vacunaría en Honduras, pero gracias al gobierno de este país tengo mi primera dosis de Moderna”, dijo tras recibir el pinchazo en el Instituto El Triunfo, en el municipio de Choluteca.



En las últimas semanas han llegado varios lotes de vacunas a Nicaragua de diferentes farmacéuticas para avanzar en la cobertura de la población, pero los biológicos siguen siendo insuficientes para todos.



El jueves, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donó 305,370 dosis de Pfizer para seguir inyectando a las embarazadas y lactantes.



“Queremos agradecer las dosis de vacunas que llegaron a nuestra Nicaragua bendita donadas por el pueblo y gobierno de los Estados Unidos”, expresó la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a medios oficiales.

La donación de vacunas estadounidenses se da en momentos de alta tensión por las sanciones recientemente impuestas por Estados Unidos contra allegados al presidente Daniel Ortega, debido al arresto de casi 40 opositores -entre ellos siete aspirantes presidenciales, periodistas y la cúpula de la empresa privada- en los últimos meses, en el contexto de las elecciones del próximo 7 de noviembre.



Nicaragua inició el 13 de octubre la inmunización a ese grupo de mujeres con la vacuna de Pfizer.



Ese país no había accedido a las vacunas de Pfizer porque no tenía la instalación del sistema de enfriamiento necesario para este tipo de vacuna, pero fue habilitado recientemente, según las autoridades de salud.



Nicaragua, con 6.5 millones de habitantes y una de las tasas más bajas de vacunación según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aceleró en las últimas semanas su plan de inmunización, con una llegada masiva de vacunas donadas a través del Covax, de AstraZeneca, la versión india de AstraZeneca denominada Covishield, las rusas Sputnik V y Sputnik Light y las cubanas Soberana y Abdalá.



Nicaragua reportó un total de 16,422 contagios y 206 fallecidos desde marzo de 2020, pero el Observatorio Ciudadano, una red de médicos independientes, contabiliza 31,036 casos y 5,887 muertos con síntomas de covid-19.

Precio de la vacunación

Ana, de 58 años, tomó la decisión de vacunarse en Honduras “porque ni la vacuna rusa ni la cubana no están reconocidas por la OMS, y esas son las que están poniendo en Nicaragua”.



Como Ana, miles de nicaragüenses están apelando a la vacuna de Moderna o Pfizer que está aplicando Honduras, esta última a los mayores de 12 años.



Para Rigoberto, de 16 años, el lograr la primera dosis en Honduras es un logro en virtud de la solidaridad.



“Me siento mal porque en mi país no pude recibir la vacuna, pero me siento agradecido con Honduras por la obra que está haciendo”, comentó el estudiante de bachillerato en León, un municipio del norte de Nicaragua.



La necesidad de la vacuna del pueblo nicaragüense es tanta que hasta paquetes de vacunación se han formulado para quienes los necesitan.



En Managua circulan anuncios de paquetes que incluyen el traslado por carretera a una zona cerca de Guasaule, que abarca el bus, el caballo o la balsa por precios que rondan los 25 o 30 dólares.



“Si usted analiza el precio es módico”, opinó Merlene Escobar, de 39 años.

Inicio de cobertura

El gobierno hondureño anunció la semana pasada que brigadas se desplazaron el jueves 21 de octubre a los puntos fronterizos de El Triunfo (Guasaule) y La Fraternidad (San Marcos de Colón) para vacunar a nicaragüenses.

Hasta ayer, según conoció EL HERALDO, un poco más de 33,000 nicaragüenses ya contaban con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que representa al 33% de la meta.



La doctora Ana Ventura, quien lidera la vacunación en El Triunfo, Choluteca, precisó que la etapa de primeras dosis estará vigente hasta el próximo 6 de noviembre, que consiste en vacunar a 100,000 ciudadanos nicaragüenses.



En ese sentido, puntualizó que después de 28 días se estaría iniciando a aplicar las segundas dosis para completar el esquema contra el coronavirus.



Debido a los rumores de venta de vacunas a los nicaragüenses, la galena salió al paso y reiteró que la fórmula es completamente gratuita.

