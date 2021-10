Fabián Coito: “Honduras es un país violento y recibíamos muchas amenazas”

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Fabián Coito regresó a su casa en esta ciudad y no tardó mucho en atender la primera invitación de un medio de prensa para hablar de fútbol... y de la Selección de Honduras.



En una nota con la emisora Sport 890, el DT uruguayo contó cosas que hasta ahora nadie había escuchado: “Era duro en las conferencias porque los periodistas interpretaban mal mis respuestas... por ejemplo en una de las últimas intervenciones dije que en base a lo cualitativo cualquiera puede analizar el fútbol y cualquiera puede ser periodista y pusieron que yo había dicho que cualquiera puede ser periodista cuando lo que quise dar a entender es que hay que tener elementos para analizar”, explicó.

Luego, arreció y dijo: “Empezó una guerra mediática fuerte y existía una impunidad grande para decir cualquier cosa, comunicadores que me insultaban en las redes en donde ponían por ejemplo que ‘Coito HDP’. Sin dudas que todo eso incidió en la decisión de la Federación. Honduras es un país violento, muy violento, entonces recibíamos amenazas”.



Pero no paró ahí: “Durante la pandemia empezaron a criticar mi sueldo, decían que el país necesitaba mi dinero y se preguntaban qué estaba haciendo yo en mi país cuando me tuve que quedar acá porque no podía viajar por el cierre de las fronteras... yo renuncié a un montón de plata, me lo planteó la Federación y dije correcto, estoy de acuerdo”.



Y cerró: “Nadie lo sabe pero después de los huracanes colaboré con tres instituciones porque así lo siento. Pero como no salgo en Twitter, nadie se enteró”. Por último dijo que ante Jamaica el panorama se puso turbio: “Había que ganar y esa derrota fue determinante para mi salida... imaginé que la decisión podía venir”.

