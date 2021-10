"No tiene ninguna validez": El Salvador dice que no lo invitaron a firmar el tratado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades salvadoreñas se han pronunciado tras el acuerdo firmado entre los gobiernos de Honduras y Nicaragua en reconocimiento a sus límites marítimos en en el mar Caribe y en el Golfo de Fonseca, este último, donde comparten aguas con su país.



A la firma solo acudieron los mandatarios Juan Orlando Hernández por Honduras y Daniel Ortega, de Nicaragua, pero en su discurso el líder sandinista invitó a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele a unir esfuerzos junto a ellos.



Sin embargo, autoridades del país vecino aseguran que no fueron invitados a participar, por lo que algunos incluso dicen que para ellos dicho tratado no tiene validez.



"El tratado que firmaron no tiene ninguna validez, es nulo en su esencia y en su naturaleza", dijo Miguel Kattán, secretario de Comercio e Inversiones de El Salvador en entrevista con El Diario de Hoy.

Además, aclaró que no recibieron invitación alguna para asistir, aunque destacó que "si nos hubieran invitado tampoco hubiéramos ido".



El funcionario salvadoreño calificó la firma como una acción "puramente electorera de dos grandes gobiernos que están a pocos días de enfrentar una elección presidencial y necesitan levantar el espirítu de su pueblo que está contra ellos".



Pero otros lamentaron que su Gobierno no haya asistido a lo que consideran un paso importante para fortalecer la unidad en el región.



"Creo que lo menos que debe hacer un gobernante en estos temas es participar de manera activa en defensa del territorio nacional y no lo estamos viendo así, ni siquiera hay una postura del presidente ante esa problemática", djo Anabel Belloso, diputada por el Partido Frente Farabundo Martí.



Y a ella se sumó el expresidente Mauricio Funes, quien usó sus redes sociales para escribir: "Por puro capricho personal, Bukele perdió la oportunidad de comenzar a resolver por la vía diplomática y con el apoyo de Nicaragua un problema limítrofe y de soberanía marítima que mantiene desde hace años con Honduras en una zona estratégica como es el Golfo de Fonseca".

Este es un esfuerzo que viene desde el primer gobierno del FMLN en el que se ha buscado distensionar la zona del golfo de Fonseca y convertirla en una zona de Paz y Prosperidad.

Este acuerdo regional ocurre en momentos en que Honduras disputa la soberanía sobre la Isla Conejo. — Mauricio Funes (@FunesCartagena) October 28, 2021

Mientras tanto, Bukele, que acostumbra dar a conocer sus posturas en diferentes temas a través de sus cuentas en redes sociales, se pronunció de forma irónica ante el acuerdo y publicó el siguiente mensaje: "¿Qué creen que estuvieran diciendo @dw_espanol, @nytimes, @washingtonpost y sus medios afines, si yo hubiera firmado este mismo idéntico tratado geopolítico con Ortega?".

El tratado

El Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y Aguas Afuera del Golfo de Fonseca, como se le denominó, tiene dos componentes: el compromiso de delimitar el centro del cierre del golfo (hacia adelante) y la definición de la desembocadura del río Coco o Segovia en el mar Caribe.



El canciller Lisandro Rosales explicó que con la firma del Tratado “Honduras gana más de 600 kilómetros cuadrados de territorio marítimo donde ahora podrán salir los hondureños a faenar, podremos hacer una zona de paz y desarrollo”.



“Los pescadores del Golfo de Fonseca ya deben ir pensando en grande, (en) cómo industrializar su pesca, cómo salir a las aguas de las 200 millas que podemos navegar, cómo aprovechar las 24 millas que nos da la ley, cómo aprovechar las tres millas de zona continua, hacer una explotación de los recursos marítimos y hacer el desarrollo sostenible del Golfo de Fonseca”, dijo Rosales. También se podrá desarrollar el puerto de Amapala mediante la construcción de un puente que comunicará a la isla con tierra firme, agregó.





