Tratado de integración con Nicaragua abre espacio a industria pesquera en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras ganará mucho con la vigencia del Tratado Integracionista del Bicentenario suscrito el miércoles por los presidentes Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega Saavedra porque, por primera vez, Nicaragua reconoce que el país tiene derecho soberano más allá de la bocana del Golfo de Fonseca.



Aparte del beneficio soberano, que está por sobre todas las cosas, Honduras podrá desarrollar individual o conjuntamente con Nicaragua -o también con El Salvador si se suma a esta iniciativa- actividades económicas pesqueras beneficiando a los pobladores que viven en la zona sur.



El Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y Aguas Afuera del Golfo de Fonseca, como se le tituló, tiene dos componentes: el compromiso de delimitar el centro del cierre del golfo (hacia adelante) y la definición de la desembocadura del río Coco o Segovia en el mar Caribe. Este aspecto no fue resuelto por el Laudo arbitral de Rey de España del 23 de diciembre de 1906.

El canciller Lisandro Rosales explicó que con la firma del Tratado “Honduras gana más de 600 kilómetros cuadrados de territorio marítimo donde ahora podrán salir los hondureños a faenar, podremos hacer una zona de paz y desarrollo”.



“Los pescadores del Golfo de Fonseca ya deben ir pensando en grande, (en) cómo industrializar su pesca, cómo salir a las aguas de las 200 millas que podemos navegar, cómo aprovechar las 24 millas que nos da la ley, cómo aprovechar las tres millas de zona continua, hacer una explotación de los recursos marítimos y hacer el desarrollo sostenible del Golfo de Fonseca”, dijo Rosales.



También se podrá desarrollar el puerto de Amapala mediante la construcción de un puente que comunicará a la isla con tierra firme, agregó.

Los pescadores hondureños serán los más beneficiados por el tratado con Nicaragua. Foto: El Heraldo

Los alcances en el Golfo

Para el excanciller Guillermo Pérez Cadalso la firma del tratado con Nicaragua tiene un alcance importante para Honduras.



“Estamos hablando de la ejecución de una sentencia de 1992, han pasado 29 años y comenzamos a ejecutarla en la línea de cierre del golfo (de Fonseca) y la delimitación de la bocana”, dijo.



“Han sido 29 años de esfuerzos desgraciadamente fallidos en muchas ocasiones y de acercamientos tanto con las autoridades salvadoreñas como nicaragüenses para poder proceder a esa delimitación”, destacó.

El pensamiento de este excanciller fue compartido por el también exministro de Relaciones Exteriores, Carlos López Contreras.



“Hemos llegado a abrir una página nueva en la historia de las relaciones entre Honduras y Nicaragua”, expuso en el programa Frente a Frente.



López Contreras fue, justamente, el agente de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dirimió el 11 de septiembre de 1992 las viejas controversias marítimas y terrestres con El Salvador. En este juicio Nicaragua participó como “Estado interviniente”.

En su fallo la Corte estableció que los Estados ribereños “tienen presencia tripartita en la bocana” y podrán negociar sus derechos a navegar más allá de esas aguas. Las negociaciones con Nicaragua para que le reconociera derechos a Honduras a salir de la bocana no fueron fáciles. “A principios del presente siglo Nicaragua y El Salvador dijeron que se encontraban recíprocamente entre sus aguas y que Honduras no existía”, relató López Contreras.



El vicealmirante Espinoza Posada contó una anécdota.



“La primera reunión que fui fue doloroso como hombre de mar. Nos decían: ustedes no tienen ningún derecho a salir al océano Pacífico y si salen tienen que pedir paso inocente” para navegar. Producto de este tratado los tres países podrán repartirse en partes iguales unas 13 millas náuticas aguas adentro del golfo.



Y en el caso del cabo de Gracias a Dios, donde desemboca el río Coco, Honduras y Nicaragua deben “enlazar con el punto de arranque de la frontera como la definió la Corte 2007”. La Corte no lo definió porque el río, debido a la erosión, cambia de curso. Toca ahora a los dos países.

