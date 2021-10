Hernán Darío Gómez regresó a Honduras ¿Cuándo convoca?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Menos hablador que la semana pasada durante su presentación oficial, cortante en sus respuestas y apenas revelando algunas pistas de lo que se viene en su proceso, regresó el jueves a Honduras el nuevo entrenador de la Selección de Honduras, el colombiano Hernán Darío Gómez. “Deje el afán... capaz sí hay, pero tranquilo”, dijo el Bolillo cuando un periodista le preguntó si hoy definirá su primera convocatoria.



El cinco veces mundialista, tres como entrenador y dos como asistente técnico, aseguró que una vez instalado en el país “vamos a ver los partidos personalmente” en alusión al cuerpo técnico que lo acompañará en esta aventura que espera culminar en Qatar: Edgar el Panzer Carvajal (primer asistente técnico y su mano derecha); Óscar Pérez (segundo AT y también preparador físico); Óscar Mauricio Roldán (preparador físico que lo acompañó en la clasificación de Panamá a Rusia 2018) y Daniel Gómez Luque (su hijo, analista de videos). El nombre del auxiliar hondureño y del preparador de arqueros se definirá en las próximas horas, aunque en esos temas el DT colombiano ni siquiera gastó demasiadas palabras.

En medio de una fatal organización y cerca del mediodía en la improvisada rueda de prensa en el aeropuerto Toncontín, el antioqueño de 65 años rasgó apenas en algunas preguntas que deseaban respuestas más profundas del periodismo: “Hemos analizado más jugadores, sí, algunos de afuera del país importantes... la nómina es amplia y hemos visto videos jugador por jugador y del equipo en su conjunto también”. Y luego empezó a sacar el paraguas: “Uno como seleccionador siempre queda inconforme con el tiempo, siempre queda faltando, pero se trabaja con lo que hay”.



El cuerpo técnico del Bolillo', Daniel Gómez, Edgar Carvajal, Mauricio Roldán y Óscar Pérez. Foto: Alex Pérez/El Heraldo





- ¿Cuándo conoceremos su lista inicial, profesor?



- La primera convocatoria tiene que ser ahorita, rápido, una pequeña ya que no se puede interrumpir el trabajo de los profesores de la Liga Nacional en el Apertura.



- ¿Tiene una idea de lo que va a llamar, Bolillo?



- Hay claridad en los convocados pero vamos a seguir analizando un tiempo prudente... no es mucha la diferencia en relación a las últimas nóminas, casi todos la vamos a aceptar.



- ¿Va a empezar a trabajar esta semana en la cancha?



- Todavía no sé las fechas, pero se hará un microciclo de uno o dos días para empezar a conocernos bien.



Finalmente, Hernán Gómez -que por la tarde se reunió con la Comisión de Selecciones- habló del presente dulce que viven los legionarios en Europa: “Anotar goles es algo muy bueno, positivo, da alegría y esperanza... Anthony Lozano, Alberth Elis son buenos jugadores, con experiencia, y su rendimiento es positivo, así que vamos a tratar de acomodarlos para que lo sigan haciendo bien en la Selección Nacional”.



El entrenador logró escabullirse de la prensa deportiva y bajo la sombra del jefe de prensa de la Federación de Fútbol, Edwin Banegas, se introdujo a una camioneta de lujo no sin antes despedirse de algunos hinchas que le pidieron la clasificación. Siguiendo su rastro, el único asistente que habló fue el Panzer Carvajal, quien se ha desvelado viendo videos de los futbolistas catrachos por el mundo. “Esperamos equivocarnos lo menos posible”, dijo el Pelado, que viene de trabajar con el Bolillo Gómez en Deportivo Independiente Medellín de Colombia.

