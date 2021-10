Capturan a hombre que agredió a mujer en el interior de un carro en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un sujeto que fue grabado mientras propinaba una golpiza, este jueves, a su pareja de hogar en el interior de un carro fue capturado por elementos de la Policía Nacional.



En el video, el cual EL HERALDO se abstiene de mostrar debido a la fuerte violencia física contra la dama, pero que es viral en las redes sociales, se ve cómo el sujeto golpea con su puño el rostro de su pareja hasta sacarla del vehículo; segundos después la mujer -quien piden ayuda- cae al suelo, y el sujeto la termina agarrando a patadas.

En las imágenes también aparece otro individuo -quien aparentemente acompañaba a la pareja- sin embargo, este no realiza ninguna reacción para evitar la agresión, si no hasta después de que el atacante la deja tirada en el suelo, por lo que acude a levantarla.



Tras la denuncia del hecho violento, una patrulla de la Policía Nacional dio alcance al agresor, a quien capturó y presentó ante la Fiscalía de la ciudad de San Pedro Sula, donde se le iniciará un proceso penal en su contra.



Según el portavoz de la Policía Nacional en la zona noroccidental del país, Juan Sabillón, el hecho se debería a un problema pasional, no obstante, hasta ahora no tiene una respuesta sólida del caso.



"Hasta el momento creemos que es un tema totalmente pasional, sin embargo, esperemos que sean los agentes de investigación quienes puedan confirmar cuál habría sido la razón por la que se originó esta agresión", expresó.



La mujer, víctima del agresor, fue llevada a un centro asistencial debido a los golpes en su rostro.

