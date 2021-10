La razón por la que Kat Von D cerrará su famoso local de tatuajes

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El nombre de Kat Von D le está dando la vuelta a las redes sociales debido a la noticia del cierre de su famosa tienda de tatuajes en Los Ángeles. Pero lo que todos se preguntan es ¿por qué?



De acuerdo con la revista Hola! US, la famosa tatuadora y modelo se mudará de estado para huir de los impuestos, las políticas y el gobierno de California.



Fue la misma empresaria quien dio a conocer que se mudaría de estado. "Como algunos de ustedes saben, recientemente compramos una hermosa casa en un terreno en la zona rural de Indiana, y cuanto más tiempo pasamos allá afuera nos damos cuenta de que nos sentimos más en casa allí que aquí en Los Ángeles”, escribió compartiendo una foto en la que se pueden ver las letras de “¡Adiós, California!”.

“Después de pensarlo mucho, hemos decidido que nos mudaremos permanentemente a Indiana a fines de este año. Planeamos vender nuestra hermosa casa aquí, y lo más probable es que abra un estudio privado en Indiana una vez que terminemos con la remodelación de la casa allí”, reveló en Instagram.



"Esto significa que, lamentablemente, cerraré mi amada tienda de tatuajes @highvoltagetat aquí en West Hollywood el 1 de diciembre. No pensé que tendría sentido mantenerla abierta si no estaba presente, y además de regresar para trabajar en la música con mi banda, no planeamos regresar a Los Ángeles muy a menudo”, revela.



Agregó que “habiendo dicho eso, celebraremos el legado de HvT el próximo mes y medio tatuándonos regularmente en la tienda, ¡y les invitamos a que vengan y se tatúen uno de mis talentosos compañeros artistas en el mes de noviembre! Las citas se reservan rápidamente, por lo que le sugiero que pase por la tienda y programe la hora o vaya a highvoltagetattoo.com y haga su cita".

