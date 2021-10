La petición de la mamá de Pablo Escobar al hombre que preparó su cadáver en la funeraria

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Omar Carmona después de 11 años de trabajar con muertos nunca le temió a uno hasta que le tocó arreglar el cadáver del hombre más buscado y peligroso del mundo: Pablo Escobar.



Carmona fue el tanatólogo que preparó, arreglo y metió el cadáver de Pablo Escobar en el ataúd, pasó un día entero con el cuerpo de uno de los hombres más violentos de la historia.



El colombiano dijo que aunque Escobar estaba muerto siempre representó una amenaza, porque se mencionaba que les iban a poner una bomba en la funeraria o que iban a secuestrar el cuerpo.



Sin embargo, fue la mamá del mismo Pablo Escobar la que ordenó que Omar arreglara su cadáver para poder darle una buena sepultura a su hijo.



Carmona al ver el cuerpo dijo que Pablo no tenía "ningún gesto raro (...) normal, tranquilo tal cual lo veían en las fotos".

Vea aquí: Las revelaciones del hombre que pasó 24 horas con el cadáver de Pablo Escobar



Asimismo, dijo que por órdenes de la progenitora del narcotraficante no le hizo mucho, pues la madre aseguró que él era un hombre "sencillo".



"Lo poquito que le pude hacer taponar sus heridas con algodón, maquillarlo, peinarlo", comentó el tanatólogo.



Según Carmona, doña Ermilda, madre de Pablo le dijo: "No le ponga más nada que él era muy sencillo, no usaba joyas".



"Ni reloj, ni cadena, ni anillos nada. Se fue con un blue jean, una camiseta y no se fue con más nada", afirmó.



Asimismo, dijo que hubo un "raspado" que tenía en la cabeza que no se pudo disimular mucho por lo fuerte que era.



Además, relató el pese al dinero que Pablo tenía y los lujos que siempre gozó cuando estaba vivo, el narcotraficante se fue en un ataúd sencillo color plomo.



"El cofre más sencillo que utiliza aquí todo mundo, de madera", contó el especialista.

Mire aquí: Ellos fueron los sicarios de confianza del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria



Recordó que cuando salió de medicina forense con el cadáver de Escobar en el coche fúnebre la gente lo ovacionaba y miles llegaron a su velatorio para darle el último adiós.



Omar, también contó que él fue el que se encargó de ordenar el entierro del capo colombiano porque su cuerpo ya estaba entrando en un proceso de descomposición.



Omar Carmona fue la última persona en tocar el cuerpo del hombre que puso a temblar a Colombia y que traficó miles de kilos de cocaína en el mundo.

No se suicidó

Por años ha habido un discusión sobre si Pablo Escobar se suicidó o fue asesinado por los agentes, sin embargo Omar, quien asegura analizó todo el cuerpo, el narco no cumplió su objetivo de quitarse la vida antes de ser encarcelado.



"Sin ser un experto en criminalistica o balistica cuando hay un tiro a quemarropa queda algo que se llama el tatuaje, el polvorín, Pablo no tenía eso al rededor. Yo me doy un tiro, no me doy dos, uno en el oído y otro en el temporal", afirmó.