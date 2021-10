Britney Spears le envía mensaje a su familia "aún quiero justicia"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Una vez más la cantante Britney Spears atacó a su familia luego que una juez la "liberara" de los 13 años que pasó bajo la tutela de su padre Jamie.



Fue a través de Instagram que la intérprete de Toxic aseguró que aún quiere justicia, por lo que le hicieron estos años. También dijo que ya se cansó de ser buena como la madre Teresa.



Asimismo, aseguró que a pesar de su pequeño tamaño le ha tocado ser la persona más grande por todo el daño que su familia le ha provocado.

Aquí su mensaje completo:



"¡Encontré mi pequeña máquina de escribir! ¿No te parece extraño cuando pasas por el aro para organizar viajes o programar citas para almorzar con las personas que amas solo para saber que te dejarán bajo fianza o se irán después de 10 minutos? Es humillante y es como si todas las personas con las que me abrí dijeran inmediatamente que se irán de viaje durante dos semanas después de ... Está bien, lo entiendo ... solo están disponibles para mí cuando les conviene.



Ya no estoy disponible para ninguno de ellos. No me importa estar sola y en realidad estoy cansada de ser tan comprensiva como la madre Teresa. Si sos grosero conmigo, entonces terminé ¡paz! Este mensaje es para mi familia... Por lastimarme más de lo que jamás sabrás. Sé que la tutela está a punto de terminar, ¡pero aún quiero justicia! Solo mido 163 cm e interpreté a la persona más grande toda mi vida ... ¿Sabes lo difícil que es?"

Este es uno de los últimos mensajes que la "Princesa del pop" ha lanzado contra su familia. Hace unos días amenazó con dar una entrevista para revelar los detalles de lo que vivió.



Recientemente su hermana menor Jamie Lynn Spears reveló que sus padres la intentaron convencer de abortar a su hija cuando quedó embarazada a los 16 años argumentando que "no era el tiempo correcto para su carrera".



Asimismo, confesó que le prohibieron contarle a su hermana que se convertiría en tía.