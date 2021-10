Inhabilitan planillas de candidatos a diputados del PSH en Cortés y Choluteca

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Partido Salvador de Honduras (PSH) podría quedarse sin representación a nivel de diputados en las próximas elecciones de noviembre, según el más reciente informe del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).



Las planillas afectadas serían las de los departamento de Cortés y Choluteca, en las que se reportaban conflictos desde el pasado mes de agosto, cuando se interpuso un recurso frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) tras acusaciones de que el expresidenciable, Salvador Nasralla, habría violado los estatutos del ente político para elegir de dedo a sus candidatos en estos sectores del país.

Miriam Barahona, presidenta del TJE, explicó que "se estableció que ya el CNE le había ordenado al PSH en resolución 1165-2021 que en las planillas de los diputados y corporaciones municipales del departamento de Cortés y de Choluteca le daba un plazo de 5 días para cumplir con los estatutos del partido que permiten condiciones de igualdad para los miembros, pero en el expediente no consta que se haya cumplido la asamblea general. Eso es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Electoral y ese es el sentido toral de la sentencia".

El documento, con fecha del 25 de octubre de 2021, dice que los propietarios del TJE, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, Eduardo Enrique Reina García y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez decidieron declarar parcialmente ha lugar el recurso de apelación presentado por el abogado René Adán Tomé Rosales, quien actuando en representación de José Armando Taylor Zúñiga, Alfredo Alvarado Ardón, Deyanira Hernández Zúñiga, Wilson Fabián Peña Pinto, Omar Francisco Chavarría García, Wenceslao Lara Orellana, Wilson Eduardo Carías Ortega y Zenia Patricia Padgett Lagos, quienes manifestaron ser miembros de la mayoría del pleno del Directorio Nacional en propiedad del PSH.

Reacción

"Nosotros no hemos recibido ninguna notificación de forma oficial, nos hemos enterado hoy a través de los medios de comunicación. Como no hemos recibido nada oficial nuestros abogados no han emitido ninguna acción u opinión al respecto", manifestó Pedro Barquero, director de campaña del Partido Salvador de Honduras.



El empresario también recordó las diferencias vividas entre los movimientos internos hace algunos meses y aseguró que se logró una conciliación que permitió la integración de planillas por los afectados, por lo que esta nueva acción le parece inoportuna.

"Hemos cumplido con todo lo que dice la ley, con todo lo que dicen nuestros estatutos, con las instrucciones que nos dio el Consejo Nacional Electoral y seguimos todas las indicaciones al pie de la letra, por lo que consideramos que no tiene ninguna sustentación legal o posibilidades que nos afecte en las planillas de Cortés y Choluteca.



La noticia ha tomado por sorpresa a los miembros del PSH, pues los comicios generales están a poco más de 30 días de celebrarse y la impresión de las papeleta fue inaugurada el lunes, orillándolos a tener que presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo antes posible.

