Actor mexicano sufre terribles quemaduras en su rostro tras explosión de gas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor mexicano Omar Yubeili Baños sufrió un grave accidente en su rostro luego de una explosión de gas que le dejó quemaduras y por lo que tuvo que ser hospitalizado.



El conocido por su participación en telenovela como "Mi corazón es tuyo" y "Mañana es para siempre" compartió con sus seguidores cómo lucía su rostro tras el accidente en el que afirmó que él mismo tiene la culpa.



Asimismo, aseguró que se preocupó por las cicatrices que podrían haberle quedado y cómo le afectaría en su trabajo en la televisión.



Sin embargo, parece que todo salió bien para el actor de Televisa y solo quedará el susto de lo que ocurrió.



"Se me adelantó el Halloween. Y me lleve un susto cabr***n. Fue mi culpa, deje una llave de gas abierta casi nada y con eso, bastó para que pasara esto.



Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura (y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas) el p*nche miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil.



Gracias a todos por sus mensajes por preocuparse. Estamos sanando. Dios me cuidó de algo que pudo haber estado mucho peor".

Yubeili además también es cantante, en su buografía asegura que se dio a conocer por su sencillo "Wifi" en 2006. También ha lanzado los temas "Acércate más" y "Cicatrices de tus besos".



El mexicano también asegura ser compositor y le encanta leer, esto último le ha ayudado para escribir sus canciones.