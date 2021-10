Inicia impresión de las papeletas para las elecciones generales 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A pesar de algunos atrasos, finalmente este lunes a las 9:00 PM inició la impresión de casi 16 millones de papeletas para las elecciones generales 2021 en Honduras.

El consejero presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, desde una de las imprentas encargadas de la impresión dio a conocer que desde este lunes 25 de octubre se inició con la impresión de los documentos.



Además anunció que las papeletas deberán estar listas antes del 20 de noviembre, con el objetivo de que el CNE pueda realizar el maquilado del material. También dijo que las imprentas entregarán lotes previos para ir adelantando el trabajo.



El consejero presidente del CNE afirmó que las papeletas junto al resto del material, serán distribuidos una semana antes del 28 de noviembre, se debe entregar este recurso a los 5,755 centros de votación que se habilitaran en el país.



Lithopress, Publigraficas, Imprenta Honduras, COIMEX, RILMAC y Spacio Gráfico, iniciaron el proceso de impresión este lunes.

Así luce la papeleta presidencial. Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO.

Atrasos

Porque los partidos e independientes no habían acreditado a sus dos observadores, el CNE no empezaba la impresión las papeletas electorales más los documentos auxiliares.



Todavía no está claro si en este nuevo atraso ha prevalecido la irresponsabilidad de los partidos o la solicitud tardía del ente colegiado para la acreditación de los representantes en las imprentas donde deberán cumplir turnos diurnos y nocturnos durante casi un mes.



El proceso de impresión debió iniciar el sábado 23 de octubre en las nueve empresas contratadas, pero no ocurrió como lo anunciaron las autoridades electorales; tampoco el domingo.

“No se ha podido arrancar con este proceso ya que los partidos políticos, a la mayoría, les hace falta acreditar a sus observadores, que tienen que estar en las imprentas garantizando la transparencia de este proceso”, dijo Kelvin Aguirre.



“Estamos dándoles un tiempo prudencial a los partidos para que acrediten los dos observadores, algunos ya lo hicieron”, añadió.

Costo

La impresión de los documentos electorales tendrá un costo de unos 240 millones de lempiras, informó el presidente del CNE.



Pero no solo por la falta de observadores la impresión ha tenido atrasos, también ocurrió que tuvieron que hacerse actualizaciones de diseño a última hora en algunas papeletas, lo que provocó la denuncia de los afectados.

