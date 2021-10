¿Sorpresas? Ellos serían los primeros legionarios convocados por el "Bolillo"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde la llegada del "Bolillo" Gómez a la Selección de Honduras ya se palpita lo que podría ser la primera lista de convocados para enfrentar los importantes partidos de noviembre ante Panamá y Costa Rica en la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar.



El nuevo directo técnico llegó a Honduras cargado de un discurso que sirvió de inyección anímica para la afición catracha, que de un momento a otro aumentaron las expectativas de poder estar en el próximo mundial.



VEA: ¿Cómo marcha la tabla de posiciones en Honduras?



El colombiano tiene la responsabilidad de convocar a las mejores piezas que juegan en el extranjero para encarar los partidos que significarían seguir en la lucha o decir adiós a Qatar.



Bryan Róchez y Rubilio Castillo están en la lista que adelantó la Federación Nacional de Fútbol para ser bloqueados.



"Ya fueron convocados, en la lista anterior estuvo Rubilio, pero razones del técnico no lo trajo. En el caso de Róchez, me dio pena con el muchacho, siempre lo convocábamos y no venía por problema físicos ", dijo el gerente de la Selección de Honduras, Gerardo Ramos.



ADEMÁS: Bolillo Gómez: "Que Honduras esté en último lugar es engañoso, faltan 24 puntos"

Posible microciclo

El gerente adelantó que estudian la posibilidad de realizar un microciclo previo a la concentración del 7 de noviembre para los juegos eliminatorios.



"Viendo, si se hace un microciclo sería un par de días. Un lunes y martes, antes de la semana de la concentración que es el 7 de noviembre. Estamos viendo eso, el técnico está evaluando todo desde Colombia. Esperando afinar detalles para dejar clara la programación para la fecha de noviembre".



DE INTERÉS: Tres colombianos y un hondureño: el cuerpo técnico del "Bolillo" Gómez en la H