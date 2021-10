Hondureño que mató a su madre adoptiva la había amenazado hace dos meses

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Dos meses antes de matar a su madre adoptiva, el hondureño Aroldo Enrique Paz la había amenazado con un arma durante una discusión, reveló el alguacil del Condado de Polk, Grady Judd.



Judd explicó que Perfecta Paz le había reportado a testigos sobre el altercado con su hijo, a quien adoptó cuando era niño luego que su hermana -la madre biológica- muriera, por pedirle que le devolviera su dinero.



"Se nos reportó por testigo que Perfecta había contado que Aroldo le sacó un arma y la amenazó. Las cosas se calmaron y siguieron viviendo juntos", dijo el alguacil.



Además, detalló que la hermana de Perfecta, quien fue la que la reportó como desaparecida, criticaba mucho las cosas que hacía Aroldo, lo que también pudo llevar al hombre de 39 años a cometer el brutal asesinato.

Vea aquí: Tragedia: Familia hondureña resulta mutilada tras caer del tren en Estados Unidos



Aroldo tenía poco más de siete meses de vivir junto a su madre y a su tía después de que ellas le ayudaran a recuperarse tras sufrir un accidente laboral en Texas.



El alguacil dijo que mató de forma violenta a la mujer que lo adoptó hace varios años y la enterró en una fosa poco profunda y huyó con toda su ropa y pertenencias.

Enterrada en el jardín

El sherrif reveló que fue un terrible asesinato. Aunque no reveló más detalles sobre la autopsia, sí confesó que era evidente que murió de una brutal golpiza.



Según las investigaciones, Perfecta fue vista por última vez el martes 12 de octubre en la mañana. Cuando su hermana, que vivía con ella, regresó de su trabajo y vio a su sobrino trabajando en el jardín le preguntó dónde estaba y él se limitó a decir que ella "era una orgullosa y que había salido a buscar una casa".



Horas más tarde, específicamente a las 5:47 PM, la hermana de Perfecta reportó la desaparición tras darse cuenta que Aroldo no estaba en la casa y había tomado sus cosas. Esa misma noche se inició una búsqueda en la zona.



Al día siguiente, se reactivó la búsqueda de la hondureña y un detective notó un bulto extraño en la parte trasera de la propiedad. Ahí había un hoyo con una pantufla que coincidía con la que se le había visto a Perfecta por última vez, explicó Judd.



"De inmediato el equipo de homicidios llegó al lugar y comenzó a excavar en lo que sabíamos era una fosa. Hable con el detective y dijo que en esa área había plantado varios árboles frutales y ciertos arbustos por lo que dijo que no se podía ver a simple vista que un cuerpo había sido enterrado ahí", contó.

Ilegal

Perfecta estaba viviendo en Estados Unidos de forma legal, según Judd, ella intentó traer a Aroldo cundo era un niño, pero él decidió quedarse en Honduras junto a su padre biológico.



"Perfecta y su hermana estaban legalmente en Estados Unidos. Aroldo esta de forma ilegal en el país desde el 2003", contó



Agregó: "Perfecta lo adoptó cuando era muy niño porque su madre murió cuando estaba pequeño. Cuando Aroldo tenía entre 6 o 7 años Perfecta quiso ir a Estados Unidos, según la hermana. Aroldo no quiso viajar con ella por lo que se quedó con su padre biológico en Honduras hasta que decidió ir a Estados Unidos".



Asimismo dijo Grady Judd: "Tenemos a este hombre asqueroso que mató a su su madre adoptiva. Este es un ejemplo de personas que están ilegales en este país que están cometiendo delitos graves y violentos. Cuando me dicen que un asesino como este tiene el derecho de estar en este país y entra de forma ilegal y mata a una pequeña mujer que tuvo la gracia ella y su hermana no solo de permitirle vivir con ella y ayudarle en su rehabilitación, me parece que es un hombre asqueroso".