Sirey Morán gana el reto y se salva de ser expulsada de Nuestra Belleza Latina

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. - La hondureña Sirey Morán volvió a convertirse en la mejor de la noche en el concurso de Nuestra Belleza Latina (NBL).



La catracha ganó el primer lugar del concurso de conducción vestida como de los años 20.



Los jueces votaron de forma unánime por la ex Miss Honduras por su participación, sin embargo detallaron que tanto Sirey como las demás concursantes deben mejorar.



De igual forma, la guapa hondureña se salvó una semana más de ser eliminada gracias a la votación del público.

A través de una video en la página oficial del concurso, Morán contó sobre su experiencia en este nuevo reto. "Me gustó mucho el reto. Soy muy exigente y por ahí hubo una frase que repetí en ocasiones porque no estaba sobre la banda, entonces la voy a repetir de nuevo. Esa fue la única autocrítica, pero saben, les voy a contar algo, antes de salir estaba súper nerviosa y pensé en esto: "Vamos a sacar la garra catracha por mis hondureños", y eso me dió mucha fuerza", contó la hondureña.

Asimismo, reveló que dedicó unos minutos de oración antes de su presentación, pues tenía miedo de caerse pero afortunadamente, no sucedió. "Espero que me vaya súper bien", agregó.

El presentador y productor de televisión Adal Ramones le dio la noticia a Morán, quien fue catalogada como la mejor de la noche, por lo que la catracha no pudo contener la emoción y

"La mejor representación de Honduras", "Reina bella Honduras esta contigo", "Esooooooo ,,, esa corona es para ti", "Siiiiiii total !! Espectacular", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

