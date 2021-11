Taxistas descartan paro de transporte programado para el lunes 25 de octubre de 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras un acercamiento con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish) determinó suspender el paro programado para el lunes en el Distrito Central.



“No hay negociaciones oscuras, solo queremos llegar a un acuerdo y que el descuento en bomba del combustible llegue al que anda trabajando y lo consume”, afirmó Víctor Aguilar, presidente de la Ataxish.

El dirigente manifestó que como miembro de Ataxish mantiene su confianza en las autoridades del IHTT.



“Sabemos la preocupación del pueblo, el mas humilde que se traslada es gente que necesita el transporte”, reconoció.



La decisión del transportista fue emitida la tarde noche de ayer y con ello se descartan los paros y movilizaciones en la capital.

IHTT analizará petición de taxistas

Por medio de la presente, me permito dirigirme a usted en mi condición de Comisionado Presidente y Representante Legal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), con el propósito de informarle que ante la solicitud realizada por ATAXISH, de trasladar el beneficio excepcional del proyecto de reactivación al conductor y no al concesionario, tengo a bien informar lo siguiente:



Que en los primeros días de la próxima semana, miércoles 27 de octubre, se estará llevando una reunión al mas alto nivel para estudiar y analizar dicha solicitud.



En caso de proceder, de inmediato se harán las respectivas gestiones.



Al mismo tiempo informaremos a su persona, en el transcurso de la semana, los avances de dicha reunión y los pasos a seguir a su solicitud.



